Hisense inonde le marché des nouveautés TV

À l’occasion du CES 2021 Hisense présente ses principales nouveautés 2021. Présente sur le marché français depuis plus de 5 ans, la marque accélère son développement en France et en Europe. Cette année, Hisense va être la seule marque à proposer l’intégralité des technologies existantes (Laser TV, Mini-LED, OLED, QLED). En complément, Hisense va commercialiser pour la première fois en France une gamme complète de barres de son.

Hisense dévoile sa gamme laser TV

Hisense va innover dès ce début d’année avec sa gamme de laser TV en intégrant le système sonore directement au cœur de l’écran. Le Sonic Laser TV est un écran de 88’’. Il projette le son à 360° et conserve ce qui fait le succès des Lasers TV Hisense : 4K UHD HDR, haute luminosité avec 2 150 lumens, Dolby Atmos, Wide Color Gamut et compensateur de mouvement MEMC. Son prix estimé est de 4990€ pour une sortie en mars 2021.

En complément du Sonic Laser TV, Hisense proposera en 2021 un Laser TV dont la lumière provient de 3 sources lasers (vert, rouge et bleu). Le TriChroma Laser TV bénéficie d’un écran antireflet de 100’’. Ce Laser TV 4K UHD intègre une puce DLP atteignant les 2 800 lumens ainsi qu’une compatibilité HDR. Immersion sonore et fluidité d’image sont au rendez-vous grâce à sa barre de son Dolby Atmos et au compensateur de mouvement MEMC. Son prix estimé est de 6990€ pour une sortie 2e semestre 2021.

Une gamme OLED et QLED

Hisense dévoile également un modèle Mini-LED, le 9GQ. Disponible en 75’’, le téléviseur 4K mini-LED QLED intègre une dalle 120 Hz native. La technologie mini-LED, va permettre d’obtenir des niveaux de contrastes et de noirs équivalents à l’OLED tout en proposant un niveau de luminosité important et une palette de couleurs vives et réalistes. Il est compatible avec le mode Filmmaker, Dolby Vision IQ et Imax Enhancer. Le son est également au rendez-vous avec un système complet 3.1.2 Dolby Atmos. Son prix estimé est de 4990€ pour une sortie Printemps 2021.

L’OLED est également présent avec la série A9G disponible en 55’’ et 65’’. Elle bénéficie d’une dalle OLED 4K 120 Hz native pouvant atteindre un pic de luminosité de 1 000 nits et est accompagnée d’une barre de son intégrée 2.1.2 ch (120 Watt) compatible Dolby Atmos. À l’instar du Mini-LED 75U9GQ, le OLED A9G intègre le Mode Filmmaker , IMAX Enhanced et une compatibilité complète aux dernières normes HDR telles que HDR10+ et Dolby Vision IQ. Le prix estimé est de 1990€ (55”), 2990€ (65”) pour une sortie Printemps 2021.

Enfin, le QLED sera également présent avec la série U8QG en 55” et 65’’. On retrouve toujours des caractéristiques à la pointe de la technologie. Au menu, 4K UHD, dalle Full LED 120 Hz native, 1 000 nits de luminosité, mode Filmmaker, IMAX Enhanced et les compatibilités aux dernières normes HDR telles que HDR10+ et Dolby Vision IQ. Les modèles QLED disposent d’un capteur de lumière ambiante et d’un filtre anti-reflet. Le prix estimé est de 1490€ (55”), 1990€ (65”) pour une sortie Printemps 2021.

Hisense lance sa gamme barre de son

Hisense va parfaire sa gamme de produits en lançant une gamme complète de barres de son. Son fer de lance sera la barre de son HS512 à 5.1.2 canaux. Doté de 11 haut-parleurs et incluant un caisson de basse sans fil de 8’’, ce modèle surpuissant est compatible Dolby Atmos et DTS:X. Il dispose de 5 modes audio, d’une compatibilité Bluetooth et de 3 prises HDMI (dont 2 entrées 4K). Comme la plupart des autres produits, la disponibilité est prévue au Printemps 2021 pour un prix estimé à 699€.

Les produits présentés seront tous commercialisés sur le marché ce premier semestre 2021.