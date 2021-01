Publicité

Nous avons reçu le nouveau casque gaming de chez Sennheiser, le EPOS GSP 602. Cette nouvelle gamme vient étoffer la gemme de casque de jeu de la marque avec brio. La célèbre marque des audiophiles propose là un petit bijou ergonomique.

Celui-ci vous suivra pendant de nombreuses heures de jeux. D’ailleurs, pour la petite anecdote, le GSP 602 est né grâce à la collaboration de Sennheiser et de EPOS.

© Le Café du Geek

Design et ergonomie

Le EPOS GSP 602 que nous avons reçu est de couleur bleu marine. D’ailleurs, celle-ci rappelle un peu la couleur bleue pacifique de l’iPhone 12 Pro. Les coussinets en orange ou couleur cuivre viennent rajouter un peu de couleurs pour un casque gaming qui se veut sobre. Les accents noirs qui ressortent du casque sont sublimes.

Les matériaux utilisés respirent la qualité et robuste, ce qui rend le casque de Sennheiser assez lourd. Néanmoins, la marque a su tirer son épingle du jeu grâce à divers réglages qui permettent de répartir le poids proportionnellement à la tête. L’arceau est réglable en hauteur, assez classique sur les casques audios.

© Le Café du Geek

Réglage de la pression du casque gaming

Là où le EPOS GSP 602 apporte une touche d’originalité, c’est au niveau de la pression du casque. En effet, le casque gaming de Sennheiser est équipé de deux languettes sur le dessus de l’arceau. Celles-ci viennent augmenter la pression des coussinets au niveau de la tête ou la réduire.

Bien sûr, tout ça peut être réglé à votre convenance, cela permet d’apporter une vraie plu valu au casque. Cela permet de répartir d’un côté le poids du casque pour qu’il puisse être porté pendant des heures.

© Le Café du Geek

Les oreillettes sont quant à elles réglables afin d’épouser parfaitement la tête. Celui-ci permet d’avoir une meilleure immersion grâce à une réduction de bruit passive optimale. Les coussinets sont très confortable et isole très bien de l’extérieur sans transpirer au bout de trois heures. D’ailleurs, le Epos Sennheiser GSP est un casque filaire à acoustique fermée.

Le Sennheiser GSP 602 est équipé de deux câbles afin de le brancher à des appareils mobiles ou à un ordinateur avec une seule prise jack 3,5 mm. Un autre câble est fourni pour brancher le casque à un ordinateur avec deux ports mini jack 3,5 mm distincts. Cependant, nous trouvons que les câbles sont trop courts même si nous avouons que le câble interchangeable est très bien pensé. Prévoyez une petite rallonge pour le brancher à votre ordinateur.

© Le Café du Geek

Que vaut le GSP 602 en condition réelle ?

Le EPOS GSP 602 est compatible avec tous les supports audios qui possèdent une prise mini jack 3,5 mm donc PC, Mac, Téléphones, etc. Le son est bon pour ne pas dire excellentes, car il manque quelque chose pour la perfection.

Les aigus et les médiums sont bien restitués, mais les basses ne sont pas assez présentes. D’où l’importance d’avoir la GSX 300. D’ailleurs, cette carte son a été réalisée en collaboration entre EPOS et Sennheiser.

Nous allons tout de suite mettre les choses aux clairs. Le casque gaming de Sennheiser doit être couplé à une carte son. D’ailleurs, la marque a sorti récemment des cartes sons externes pour coupler avec brio le GPS 602.

Le microphone flexible est de bonne qualité, encore une fois, votre voix sera plus nette avec une carte son. Celui-ci se s’active dès que vous baisserez le bras du microphone.

© Le Café du Geek

Que pensons-nous du Sennheiser EPOS GSP 602 ?

La collaboration entre EPOS et Sennheiser a donné naissance à un casque de très bonne qualité. Le design est très soigné et les matériaux de fabrication sont bien choisis. La possibilité de couper le micro rapidement est agréable.

L’ergonomie du GSP 602 de Sennheiser/EPOS est très bien est excellente. Le casque peut être réglé en hauteur. La pression de casque sur les oreilles est réglable, et ça, c’est une excellente chose, pour ce qui n’aime pas trop avoir un parpaing sur les oreilles.

D’ailleurs, c’est un casque circum oral, c’est-à-dire qu’il se posera autour de votre oreille et non dessus. Un confort qui vous permettra de l’utiliser plusieurs heures sans être dérangé. De plus, cela permet une meilleure réduction de bruit passive.

Au niveau du son, nous sommes contents même sans avoir eu en notre possession la carte son GSX 300 de EPOS. Les aigus et les médiums nous ont régalés. Puis cette couleur orange des coussinets est sublime, ça rapporte une réelle touche d’exotisme au casque.

Sennheiser EPOS GSP 602 226,55 € 8.5 Design 9.0/10

















Qualité transducteur 8.0/10

















Confort 8.0/10

















Microphone 9.0/10

















Points positifs Casque Circum-Aural

Prix

Microphone

Ergonomie Points négatifs Besoin d'une carte son pour exploiter le casque à 100% Acheter sur Amazon

