iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro et Pro Max : les prix et fiches techniques en fuites

Publicité

L’évènement de présentation des iPhone 12 approche à grands pas. Prévu pour le 14 octobre, la Keynote d’Apple Hi, Speed. n’a cependant presque plus rien à cacher pour ses nouveaux smartphones. En effet, de nouvelles fuites viennent de tomber sur internet : écran, stockage, appareil photo, coloris, prix, date de précommande et de sortie. On vous dit tout !

Les iPhone 12 se dévoilent encore plus avant la Keynote d’Apple

Les smartphones, toutes marques confondues, n’ont aujourd’hui plus aucun secret avant leur date de présentation officielle par les constructeurs. Apple ne fait en effet pas exception à la règle. Quelques jours avant sa Keynote, la marque à la pomme voit en effet ses futurs iPhone 12 fuiter sur internet.

Quatre modèles d’iPhone pour cette fin d’année

La fuite d’informations autour des prochains iPhone 12 nous provient d’un dénommé Kang. Cette personne a en effet divulgué des informations sur les smartphones à travers le réseau social chinois Weibo. Reprise par un leaker reconnu sur Twitter, Ice Universe, celui-ci considère que les caractéristiques dévoilées dans ces images sont crédibles et fiables. On y découvre notamment des informations sur l’écran, le stockage, les capteurs photo, les coloris, le prix ainsi que les dates de précommande et sortie des iPhone 12, Mini, Pro et Pro Max.

Voici un récapitulatif rapide des informations annoncées autour des iPhone 12 :

Publicité

Écran Stockage

en Go Appareil Photo Coloris Prix Date des précos Date de sortie iPhone 12 Mini Super Retina XDR OLED 5,4″ 64/128/256 Double Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert À partir de 699 dollars 6 novembre 13 novembre iPhone 12 Super Retina XDR OLED

6,1″ 64/128/256 Double Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert À partir de 799 dollars 16/17 octobre 23/24 octobre iPhone 12 Pro Super Retina XDR OLED

6,1″ 128/256/512 Triple

+ LiDAR Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert À partir de 999 dollars 16/17 octobre 23/24 octobre iPhone 12 Pro Max Super Retina XDR OLED

6,7″ 128/256/512 Triple

LiDAR Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert À partir de 1099 dollars 13/14 novembre 20/21 novembre

À noter que la conférence ne devrait pas uniquement se concentrer sur les iPhone. En effet, plusieurs rumeurs annonceraient l’arrivée de différents produits Apple. Dans le meilleur des mondes, la marque annoncerait un HomePod Mini afin de démocratiser plus facilement son enceinte connectée embarquant Siri, un chargeur sans fil dénommé MagSafe, un casque audio modulable du nom d’Apple Studio ainsi qu’un objet connecté permettant de géolocaliser des objets : AirTags.