Test – PNJ G6+ : Un stabilisateur 3 axes de qualité !

Nous avons testé le Gimbal FeiyuTech G6 plus, vendu en France par PNJ qui est spécialisé dans le matériel vidéo et dans les drones. Un stabilisateur qui se veut polyvalent, car il propose un support : smartphone, action Cam et reflex.

Présentation

Le stabilisateur est livré dans sa housse de protection, avec un adaptateur pour une action cam ou smartphone. Le manuel d’utilisation est également dedans (une version numérique serait suffisante) ainsi qu’un câble de rechargement.

Dans cette pochette, il y a une pochette bien pratique pour venir y placer des cartes SD ou des batteries.

Le stabilisateur reprend le schéma classique de ce genre de produit avec trois moteurs, et une grande plateforme pour accueillir l’appareil vidéo. Pour utiliser pleinement G6 plus, il va falloir effectuer des réglages afin de trouver le point d’équilibre. D’ailleurs petit reproche sur celle-ci qui sont trompeuse, il est possible de les bloquer en position ouverte.

On a un petit écran de contrôle, avec de nombreux boutons dans tous les sens donc une roue sur le côté gauche.

Le joystick pour un usage manuel, la roue sert à piloter le zoom et peut également faire office bouton en appuyant dessus et la on va venir jouer avec la mise au point. Un bouton ON/OFF et mode pour basculer par exemple entre le mode fixe et suivi de mouvement. Le déclenchement de la vidéo se fait directement par le biais d’un bouton.

Un slider à l’arrière permet de faire des mouvements originaux. Enfin l’écran OLED, vous donnent les informations pratiques telles que le niveau de batterie, les connexions actives, le mode en cours…

Deux pas de vis son présent pour le mettre des accessoires ou le fixer. Enfin il est splash-proof, donc non c’est pas possible de filmer dans la piscine, mais il est possible de filmer dans des conditions humides.

Mon avis sur le PNJ G6+

Cette fois l’avis va être un peu plus personnel et basé sur mon ressenti. Déjà il faut noter que la prise en main est top et qu’il est de très bonne facture. Ajoutons également que malgré ton autonomie d’une petite dizaine d’heures, la batterie est amovible !



La connectivité est vraiment bien, mais je regrette que le smartphone ne bénéficie pas de toutes les fonctions du stabilisateur qu’on peut retrouver sur le Reflex ou la GoPro. La stabilisation est vraiment de qualité, en marchant comme en courant c’est très stable. Il remplit parfaitement le job. Sachant qu’il a une très grande amplitude de mouvement.

Malgré sa polyvalence affichée, le stabilisateur s’adresse en priorité au possesseur de reflex où il révèle son plein potentiel, et qui voudrais pouvoir stabilité également leur smartphone ou GoPro avec un seul produit. Pour un usage smartphone et action Cam, d’autre solution (même chez PNJ lui même) seront plus satisfaisante.

PNJ G6 plus 250€ 8 8.0/10

















Points positifs La stabilité

La polyvalence

Points négatifs Pas très adapté pour les smartphones

