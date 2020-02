Avec l’application Find Me ou Localiser en français, les appareils Apple sont facilement localisables. Afin, de compléter cette fonctionnalité, il semble que la pomme va proposer des trackers qui pourraient s’appeler AirTag.

En fait, des solutions pour objets non connectés existent déjà, comme Tile le fait depuis un moment. Mais une rumeur persistante et vue dans iOS 13 concernant ce qu’Apple pourrait appeler des AirTag ou encore Apple Tag verrait le jour en 2020.

Á quoi ça va ressembler

Ils seraient sous forme de galette qui fonctionneraient en Bluetooth façon Apple, voir aussi en wifi. Pour s’en servir, rien de plus simple, on pourrait par exemple, les accrocher à un sac à dos, à nos clefs, les mettre dans un porte feuille, etc.

Apple va se servir à fond de son éco-système

Les AirTag pourront être identifiés dans les iPhone, iPad ou encore les Mac.

Dans les faits, si on oublie un objet portant un AirTag, on reçoit une notification sur l’iPhone‌.

On pourra alors appuyer sur un bouton dans l’application Localiser qui fera sonner l’AirTag. Un peu comme la fonction qui fait sonner l’iPhone grâce à l’Apple Watch.

Apple irait même encore plus loin

Si pour une raison ou une autre, un objet n’a pas pu être localisé, il sera possible de le mettre en mode perdu. Et c’est la, que l’éco-système d’Apple prend tout son sens.

En mode perdu, si un autre utilisateur d’iPhone tombe sur l’objet, il pourra avoir accès aux informations de contact et ainsi, nous envoyer un sms ou même, téléphoner pour nous informer qu’il a retrouvé notre objet.

Mais, on recevra aussi automatiquement une notification avec la position exact, lorsqu’un iPhone passera à côté de l’objet perdu.

Les AirTag seront configurables suivant les endroits

Évidement et afin d’être prévenu à tort, il sera possible de définir des emplacements sûrs. Par exemple, si notre portefeuille possède un AirTag et que nous le laissons à la maison, l’application n’enverra pas d’alerte.

Par contre, si le portefeuille quitte la maison sans nous, il y aura une alerte sous forme de notification.

Les AirTags seront normalement plus précis que les trackers d’objets Bluetooth qui existent déjà comme le fait

Bande ultra-large pour ces AirTag

Les derniers iPhones d’Apple ont une puce U1 avec bande ultra large. Ils pourront donc suivre les AirTags équipés eux aussi de la même puce avec bande ultra large. Du coup, plus précisément et avec une portée beaucoup plus importante que ce qui est possible avec le Bluetooth traditionnel.

Avec la réalité augmentée

Il semble qu’il sera possible de se servir de la réalité augmentée.

En utilisant, les capteurs photo de l’iPhone, des ballons pourraient apparaitre, afin de signaler la position de l’objet.

Là encore l’écosystème d’Apple prend tout son sens.

Prix et disponibilité

Au niveau des tarifs, les solutions qui existent déjà sont vendues entre 25 et 50 euros. Pour bien faire, il faudrait qu’Apple se situe dans les mêmes prix, mais comme il s’agit de la pomme et de son éco-système, ça pourrait démarrer à 50 euros, le AirTAg.

Pas impossible que ces AirTag sortent au premier semestre 2020.

