Cubroid est une société coréenne qui a lancé avec succès un Kickstarter en 2018. Et le but de Cubroid est de faciliter l’apprentissage du code pour les plus jeunes.

Si nous avons déjà parlé de Cubroid dans une précédente actualité, qu’en est-il vraiment si on teste leur kit premium ?

Unboxing the premium kit of Cubroid

Et c’est dans une très belle boîte très protégée avec des bulles d’air que nous arrive le pack premium.

Au premier abord, le design est sobre et le côté construction est mis en avant par trois assemblages : un robot, un véhicule et un animal.

Si l’on s’attarde sur le packaging, il est de bonne qualité et peut prendre une place parmi les jeux de société et les jouets des enfants. Et lorsque l’on ouvre la boîte, c’est superbe, avec un côté ordonné et très accessible.

Ainsi, l’on range facilement après avoir utilisé Cubroid, grâce aux couleurs et aux formes aidant ou forçant un ordre.

Après si l’on regarde de plus près, on remarque aussi un multi-câble USB pour relier les blocs connectables et pour l’utilisation de Scratch.

Caractéristiques des kits Cubroid

Si l’on s’attarde un peu plus sur la composition du kit Premium de Cubroid, c’est une myriade de possibilités avec 111 pièces à disposition.

De plus, on peut grâce à ce kit créer plus de 397 modèles.

Après ajouter à cela, la créativité et l’imagination des enfants et des jeunes et l’on arrive plutôt vers une infinité de créations avec ce package.

Premières impressions

Tout est bien pensé pour aborder en confiance, les premières étapes de découverte de ces objets connectés.

Ainsi, une première section à gauche est dédiée aux éléments clés de Cubroid (son, matrice led, moteurs, détection de mouvement ou de toucher).

Puis c’est un ensemble de cubes pour l’assemblage et de différentes couleurs pour le plaisir des yeux et des plus petits.

Enfin, sur la droite et en bas, les connecteurs et les petites pièces.

Tout ceci ressemble furieusement à des Lego, mais on n’a pas pensé mieux pour l’assemblage, donc c’est un choix judicieux.

Test du contrôle par Smartphone

La mise en route des objets connectés Cubroid est simple. Car il suffit d’allumer le bloc que l’on veut.

Puis lancer l’application smartphone dédié pour Android ou Apple.

Et effectuer une reconnaissance de l’objet bluetooth par l’application.

Voilà, c’est aussi simple que cela et se contrôle facilement sur l’écran de l’application smartphone.

Tablettes, iPad et micro-ordinateurs

Pour les tablettes et les iPads, c’est un peu différent, il suffit d’installer l’application Avanced Cubroid.

Puis, d’appairer comme dans le paragraphe précédent les objets connectés avec l’application.

Pour la Saint-Valentin

Symbole personnalisé sur affichage LED

Enfin, pour les plus âgés et plus aguerris, il y a la possibilité de connecter les objets et les faire reconnaitre par le programme Scratch. Ceci est possible en connecter via le câble USB fourni les blocs.

Des manuels pour des cours

Pour terminer, le summum pour ce kit est la présence de manuels qui permettent d’initier les plus jeunes à plusieurs choses. Tout d’abord, l’assemblage de blocs et donc la créativité via l’imagination.

Ensuite, les manuels ont des activités qui se déroulent sur le temps (hebdomadaire). Ceci pour laisser le temps aux apprenants à intégrer les différents concepts.

De plus, dans les cours, il y a des chansons pour le côté ludique et toujours en rapport avec le thème abordé.

Construire une maison avec une sonnette

Par exemple, sur deux semaines, on apprend à créer une maison avec une sonnette. Ainsi on prend en compte, la gestion sonore par le bloc correspondant (vert).

Durant le premier cours, on découvre comment faire de la musique avec l’application soundblock.

Puis, durant le deuxième cours, on passe à l’étape d’assemblage avec incorporation de la sonnette dans la maison de briques.

Conclusion sur Cubroid

Pour conclure, Cubroid est une très bonne surprise, qui va enchanter les plus jeunes comme les moins jeunes.

Bien sûr, il s’adresse aux enfants et adolescents. Toutefois rien n’interdit les parents ou des enseignants de s’y intéresser. Car le côté éducatif et pédagogique est bien pensé et poussé dans son concept par la société Cubroid.

Ainsi, avec les 4 manuels de cours et il peut y avoir jusqu’à un an d’activité pour les jeunes. Car, il y a trois livres dans chaque manuel, et chacun se découpant sur un mois.

Les différents packs disponibles

Les packs disponibles sur le site de Cubroid sont les suivants :

Le kit de base (entry kit) à 199,00$, le kit de départ plus fourni (starter kit) à 299,00$ et le kit le plus complet (premium kit) à 450,00$