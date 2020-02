Bienvenu dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Facebook, Molotov et Samsung. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Nintendo Switch, de l’Apple Plan et pour finir Avast. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Une nouvelle Nintendo Switch pour 2020 ?

Nintendo Switch Pro par-ci, Nitendo Switch pas Pro par-là. Nintendo communique très rarement à propos de l’avenir de la console. Cependant, le géant japonais face aux nombreuses rumeurs a récemment communiqué une réponse à propos de celles-ci. L’entreprise en a aussi profité pour dévoiler une nouvelle console à l’image du prochain Animal Crossing. Découvrez toute les informations dans notre article Nintendo Switch, les dernières rumeurs et une version Animal Crossing.

Apple Plan se refait une beauté !

Seulement disponible aux États-Unis pour le moment, la nouvelle version d’Apple Plan nous fait découvrir une application bien plus en adéquation avec la réalité. En effet, de nouvelles informations pratiques viennent s’ajouter pour améliorer encore plus l’expérience utilisateur de ce Google Maps à la pomme.

Par exemple, la visibilité des parcs, des maisons, mais aussi des rues sera bien plus immersive. La recherche de lieux s’en trouve alors améliorer de manière significative. Il est d’ailleurs possible d’interagir avec des images mais aussi des photographies 3D. Quant aux listes, leurs ergonomies a aussi été révisé. Des belles innovations pour permettre aux utilisateurs d’iPhone d’utiliser l’application Maps natives et non celle proposer par des concurrents directs (Google Maps par exemple). Cette nouvelle mise à jour devrait arriver au courant de l’année 2020 en Europe.

Avast fait marche arrière à propos de vos données…

Avast, l’antivirus connu de tous, passe une période difficile. Suite à une enquête de Motherboard révélant une utilisation commerciale des données des utilisateurs, l’entreprise fait face à une polémique. Jumpshot, une filiale d’Avast collectait des données comportementales afin de les revendre à d’autres entreprises. Ainsi, chaque clic, achat ou recherche était enregistré. Sous pression, Avast décide de cesser l’activité commerciale à l’aide de ces données en fermant Jumpshot. Même s’ils étaient en conformité avec le RGPD, ces données anonymisées permettraient de remonter jusqu’à l’utilisateur ce qui pose problème en termes de vie privée. 100 millions d’appareils seraient concernés par cette collecte de données.

À travers un article de blog sur le site d’Avast par le PDG de l’entreprise, celui-ci s’excuse auprès de ses utilisateurs et affirme que ce secteur d’activité ne correspond pas à son secteur d’activité principal, c’est-à-dire la sécurité informatique. Malheureusement, nous ne savons toujours pas si les données collectées précédemment vont être supprimées ni même de l’avenir des employées qui travaillent pour Jumpshot.

