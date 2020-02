Test – PC – Farming Simulator 19

Farming Simulator 19, le célèbre simulateur d’exploitation agricole est de retour après deux ans d’absence, avec le changement de moteur graphique est-ce une révolution dans cette série ?

Gameplay

Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la licence, il s’agit d’une simulation d’exploitation agricole, il n’y a donc pas d’objectif à proprement parler. On va venir évoluer sur deux cartes qui sont composées majoritairement de champs. C’est donc un grand bac à sable. Cette année, trois niveaux de difficulté sont proposés lorsqu’on crée une partie :

Facile : On commence avec une ferme, des champs et de l’argent

Normal : On commence simplement avec de l’argent, à vous de créer votre ferme, d’acheter vos premiers champs et matériels.

Difficile : On commence de zéro, il va donc falloir multiplier les emprunts à la banque pour commencer votre activité et la faire grandir.

Pour gagner de l’argent, il faut classiquement cultiver ses champs avec l’une des nombreuses cultures disponibles (Blé, orge, pomme de terre…). Mais il est également possible d’élever des animaux avec l’ajout du cheval cette année. Si vous avez plus l’âme d’un bûcheron, là encore c’est possible vous pouvez créer des peupleraies. L’offre est donc assez large. Il est également possible de remplir des missions pour ses voisins, utiles pour se faire des petits extras.

Néanmoins, le tutoriel est un petit peu court pour que les néophytes soient bien le temps de prendre en main le jeu. Étant habituées de la licence et issues d’un milieu rural, nous n’avons pas eu trop de mal à nous approprier le jeu. Cela n’est pas forcément le cas des débutants.

La simulation sur farming simulator 19

C’est le point le plus important pour un simulateur et sur ce point Farming Simulator se débrouille bien. On note par exemple de nombreux partenariats avec des marques existantes comme John Deere, Fendt, Massey Ferguson… C’est un point d’autant plus réaliste que les Giant Software ont eu le souci du détail pour les véhicules. Pour accentuer la simulation, il est possible de se mettre en vue FPS dans les véhicules.

L’ensemble des étapes sont retranscrite dans le jeu, labour, traitement, récolte, vente… Toutes les étapes sont présentes et nous forcent à utiliser un grand nombre de matériels.

La simulation est assez poussée et on prend un vrai plaisir à jouer les fermiers derrière notre écran.

Les véhicules manquent un peu de fonctionnalités par rapport à certains mods ou concurrents. Absence de fonctionnalité comme l’ouverture des portes, réglage du siège… Nous n’avons également la possibilité d’attacher un accessoire manuellement.

Il est également possible d’embaucher des employés pour faire du travail à notre place, on note les améliorations de l’IA mais ce n’est toujours pas parfait avec de nombreux plantages. IA qui bloque sans raison, etc.

Graphisme & physique

Avec le changement de moteur graphique, le jeu est clairement plus beau que les anciennes versions. C’est notable sur les textures en générales. Le matériel est particulièrement bien modélisé, avec beaucoup de détails. Cependant on regrette la qualité des rétroviseurs encore en de ça ou les cultures qui traverses la cabine, c’est dommage…

Les moissons du bon blé pour nos vaches !

Le reste est malgré tout très joli, mais nous pensons que le nouveau moteur graphique est capable de bien plus…

Le travail des champs n’est pas toujours simple…

Sur l’aspect physique, des améliorations sont présentes, les mouvements de suspension sont présents, les cultures se couchent sous le passage d’un véhicule. Mais un ballot de paille peut toujours nous bloquer, on peut toujours retourner un tracteur et les véhicules d’IA sont invincibles.

Du bois pour changer de la terre !

Des améliorations sont d’or et déjà présentent, mais il y’a encore du chemin à faire sur ce point.

Multijoueur

C’est un gros point fort de la licence, c’est son multijoueur. Alors pas de serveur fourni il faut en créer un en local ou alors en louer un chez un hébergeur. Pas très commode pour les débutants. Sinon il est possible de rejoindre des parties et jouer jusqu’à 16 fermiers sur une map.

Bande-son

On retrouve une bande-son sympathique, mais qu’on a vite tendance à désactiver. Il y’a également 5 radios avec des thèmes différents directement dans le jeu. Il serait agréable de pouvoir ajouter des flux externes.

L’empreinte sonore des véhicules est bien reproduite et réaliste, c’est bon point, car cela ajoute à la simulation.

Durée de vie de farming simulator 19

Le gros point fort de Farming Simulator 19, c’est que sa durée de vie est totalement illimitée. Finalement tout dépend de vos objectifs ! C’est sans compter sur les modes créés par la communauté, des petits fichiers à télécharger et vous pouvez avec une nouvelle carte, un nouveau tracteur qui n’est pas de base dans le jeu… Vous avez même la possibilité de les créer vous-même. Autant dire que vous pouvez y passer des journées entières.

D’ailleurs, je trouve dommage la présence de seulement deux cartes. Pourquoi ne pas adapter les anciennes cartes des précédents volets ?

Cultivez, récoltez et vendez tous types de cultures - coton, tournesol, soja, blé, canne à sucre, et bien d’autres.

Conclusion sur farming simulator 19

Farming Simulator 19 s’impose une nouvelle fois comme leader des jeux de simulation agricole. Pour une trentaine d’euros, la simulation est plutôt bien fichue, avec quand même des graphismes jolis et une durée de vie sans limites. Les passionnés de simulation rêvent d’un simulateur toujours plus poussé avec gestion des contrats avec les coopératives, les vergers ou l’aspect viticoles, mais ce sera pour une prochaine fois…