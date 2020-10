OSS 117 – Alerte Rouge en Afrique Noire : découvrez le teaser

Publicité

L’agent secret Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS 117, nous revient dans un troisième volet sous-titré Alerte rouge en Afrique noire !

Voici le synopsis officiel du film :

1981. Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001. Gaumont

Pour ce nouveau film, après deux opus réalisés par Michel Hazanavicius (également derrière The Artist ou La Classe Américaine), c’est Nicolas Bedos (La Belle Époque, dont vous pouvez retrouver notre critique ici) que l’on retrouvera derrière la caméra.

Nicolas Bedos a apporté plus de précisions concernant le synopsis, pour le compte du magazine Première. OSS 117 devra sauver un régime de la Françafrique, maté par des rebelles. « C’est un mauvais combat. Et il va le perdre« , dit Nicolas Bedos. Cette mission se déroulera plus précisément au Kenya.

Au casting, vous l’avez vu, figure Jean Dujardin qui vient endosser pour la troisième fois le rôle de l’agent secret. Mais nous verrons également Pierre Niney dans le rôle de l’agent prometteur OSS 1001. Au casting sont également annoncés :

Fatou N’Diaye ( Engrenages )

( ) Natacha Lindinger ( L’incroyable histoire du facteur Cheval , le séries Sam et Hard )

( , le séries et ) Wladimir Yordanoff ( Un air de famille , Polisse , J’accuse )

( , , ) Gilles Cohen (la série Le Bureau des Légendes , De Gaulle )

(la série , ) Ibrahim Koma ( Trois zéros , Le Crocodile du Botswanga )

( , ) Ricky Tribord (Trois zéros, Bienvenue au Gondwana)

OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique noire sortira dans les salles le 3 février 2021.

