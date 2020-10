Relic, Lupin III… que voir au cinéma ce week-end ?

Publicité

Nous sommes vendredi. En ce cinquième jour de la semaine, nous nous retrouvons pour notre article cinéma hebdomadaire où nous vous parlons de quatre films sortis cette semaine, au cas où une sortie cinéma s’engagerait pour vous.

Voici les sorties de la semaine du 7 octobre (vous pouvez également consulter les sorties de la semaine dernière) :

Lupin III : The First – le petit-fils d’Arsène Lupin, pour la 1ère fois dans les salles françaises

Genre : comédie, aventure

Lupin III arrive en France pour tenter de dérober un trésor que même son grand-père convoite depuis longtemps : le journal de Bresson. Une jeune femme du nom de Laëtitia va l’aider dans cette tâche. Mais en plus de cette mission périlleuse où ils doivent tenter de découvrir les secrets de ce journal, ils doivent faire face à une sombre cabale…

Avec (en VF) : Maxime Donnay, Adeline Chetail, Rémi Barbier…

Relic – une sombre présence dans notre maison…

Genre : horreur, drame

Edna disparaît. Apprenant la nouvelle, sa fille Kay et sa petite-fille Sam se rendent dans sa vieille maison isolée pour la retrouver. Mais Edna fait son retour, à la différence que son comportement devient de plus en plus troublant. Elle refuse dire où elle était… Kay et Sam vont peu à peu sentir une présence étrange dans la maison…

Avec : Emily Mortimer, Robyn Nevin, Bella Heathcote…

Mon Grand-père et moi – la guerre des générations est déclarée !

Avec : Robert de Niro, Oakes Fegley, Uma Thurman…

Genre : comédie

Peter, dix ans, doit libérer sa chambre pour son grand-père qui vient tout juste de s’installer dans la maison familiale. Il va tout faire pour la récupérer et aidé de ses amis, il n’hésitera pas à utiliser les grands moyens. Mais son grand-père ne va pas se laisser faire et va contre-attaquer… Entre les deux, tous les coups sont permis !

L’enfant rêvé – un homme, rêvant d’un enfant, vacille entre deux femmes

Genre : drame, romance

Dans le Jura, François est un homme passionné par le bois. Avec sa femme Noémie, il dirige la scierie familiale et tous deux veulent un enfant, malheureusement sans y parvenir. C’est là que François va rencontrer Patricia, qui vient tout juste de s’installer dans la région. Comme une relation passionnelle qui fera tomber Patricia enceinte…

Avec : Jalil Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie Doutey…

Bonne séance et à la semaine prochaine !