Test – Dreamer 4k : Un drone de haut vol signé Potensic

Potensic, la firme Chinoise spécialisée dans la production et la vente de drones de loisirs à prix attractif fait peau neuve. En effet, celle-ci décide de monter en gamme et a présenté en début d’été son nouveau modèle le Dreamer 4k. Celui-ci sort ses plus beaux atouts pour nous satisfaire. Puissance poids et autonomie sont revus à la hausse. Ce quadricoptère pourra t-il concurrencer les produits phares du marché ? Son prix toujours aussi attractif fera-t-il du Dreamer 4k un modèle de référence ? Les réponses dans ce test.

Dreamer 4K le bijou de Potensic drones

Présentation du Dreamer 4K

Le Dreamer 4K est un drone à quatre hélices assez massif. Celui-ci mesure environ 35 cm de côtés pour un poids de 760 grammes batterie inclue. Ce modèle n’est pas pliable mais ses pales sont facilement démontables afin de faciliter son transport. Côté caractéristiques nous trouvons une caméra 4 K, une autonomie de vol de 31 minutes, une portée de 800 mètres ainsi que les fonctionnalités inhérentes aux GPS intégré.

Au déballage, nous trouvons le drone bien emballé, sa télécommande, la batterie ainsi que deux hélices de rechange.

paré à décoller

Côté spécifications

Camera: 4K, 1/3 CMOS 13MP Sony Sensor | Objectif de 8 MP

Lentille : FOV 78° / 0-90° ajustable

Caméra du Dreamer 4K

Comme son nom l’indique, ce drone est pourvu d’une caméra 4K. Celle-ci est optimale en photo puisqu’elle propose une résolution de 3840 X 1512 pixels. Par contre nous aurons une résolution vidéo en 2.7 K (2688 X 1512 pixels) à 30 fps. Le capteur Sony de 13 MP est performant et sort des images de qualité. De plus, l’angle de la caméra est réglable et orientable jusqu’à 90° depuis la télécommande, ce qui est très confortable et permet d’optimiser son angle de prise de vue vers l’horizon ou en plongée directe.

Le système de fixation de la caméra ressemble à un stabilisateur gimbal mais ce n’est malheureusement pas le cas. Le support de caméra n’est pas stabilisé mécaniquement, mais est maintenu par des tampons souples. Nous n’aurons donc pas de stabilisation vidéo optimale lors des sessions en mouvements. Cependant, tout comme ses prédécesseurs, la qualité du vol stationnaire du drone comblera en partie ce manque de stabilisation.

Télécommande du Dreamer 4K

La télécommande présente une belle finition. Celle-ci s’écarte afin d’inclure un smartphone. Les commandes de pouces sont amovibles afin de permettre un transport sécurisé. Celle-ci peut accueillir les téléphones et tablettes de 9,7 à 17,8 cm. Sur la partie avant, nous trouvons les deux joysticks pour diriger le drone en vol. Sont également présentes les commandes d’ordres préréglées tels que changer de mode de vitesse, faire revenir le drone à son point de départ, le faire décoller… Nous trouvons sur la face arrière les commandes de prise de vues ainsi que celle de commande d’angle de caméra.

La liaison entre le drone et la télécommande se fait par ondes radio 2,4 GHz et 5,8 GHz. Ce qui est beaucoup plus stable qu’une simple connexion Wifi et permet au Potensic 4K d’être piloté jusqu’à une distance de 800 mètres dégagés.

Télécommande du Dreamer 4k belle finition

Mode sport et boutons de commande escamotables

Autonomie du Potensic Dreamer 4K

L’autonomie est le gros point fort du drone. Le Potensic Dreamer 4K embarque une batterie performante Lipo 4S de 3000 mAh / 15,2 V. Grâce à celle-ci, le drone peut voler pendant 31 minutes, ce qui fait de ce modèle, l’un des meilleurs en termes d’autonomie, tout prix confondu !

De plus, il est fourni avec un chargeur assez rapide puisqu’il faudra compter 2 heures pour recharger une batterie entièrement. Également intéressant, le mode automatique retour au point de décollage s’activera automatiquement en cas de batterie faible.

Et le pilotage dans tout ça ?

Le Dreamer 4K n’est pas un drone de course mais se classerait plutôt comme un appareil d’observation. En effet la vitesse maxi ne dépassera pas les 30 km/h mode sport activé. Le mode standard limitera celui-ci à 20 km/h ce qui permettra des phases de vol et d’observation plus stables.

Les débutants dans le pilotage et l’utilisation de casque fpv apprécieront ce mode standard afin de prendre en main le Dreamer 4 k. De plus les moteurs sans balais apportent un confort de fonctionnement silencieux.

100 m hauteur

Fonctionnalités annexes

Suivez-moi

Une fois que le drone est en vol, l’application « PotensicPro » nous offre quelques modes de vols, dont le « follow-me ». Avec cette fonctionnalité, le drone est censé suivre une cible (personne ou objet) sans devoir piloter. Ce mode n’est pas toujours évident à utiliser mais est intéressant.

Vol Waypoint

Tracez un itinéraire point à point sur la carte intégrée de l’application PotensicPro pour planifier la trajectoire de vol du drone, tout en surveillant son positionnement exact via son GPS.

Retour à la maison

La position précise GPS + Glonass permettra au Dreamer 4k de venir se poser à son point de décollage automatiquement. Cette commande peut s’effectuer de façon manuelle et sera automatique en cas de perte de signal avec la commande ou si la batterie émet des signes de décharge.

Vol en orbite

Cette fonctionnalité permet grâce à l’application dédiée d’effectuer un vol orbital autour d’un sujet. Le rendu est intéressant.

caméra orientable à 90 degrés verticaux

Petit point législation

Afin d’éviter les dérives et d’assurer un vol respectant la sécurité des biens et des personnes, l’utilisation d’un drone est soumise à des règles strictes qu’il faut connaitre et respecter.

Une nouvelle réglementation européenne sera applicable au 1er janvier 2021. Celle-ci concernera tous les drones, même les plus petits gabarits tels que le Mavic mini et son poids inférieur à 250 grs. Tout d’abord il faudra impérativement enregistrer son aéronef sur la plateforme DGAC Alphatango. ensuite tout pilote devra fournir une preuve de réussite à la formation en ligne de pilote en sécurité. Celle-ci est gratuite et prend une petite heure. Vous la trouverez également sur la plateforme Alphatango citée ci-dessus.

A présent les catégories de drones seront les suivantes

Classe 0 Les appareils de moins de 250 grs, vitesse maximale 68 km/h et hauteur de vol limitée à 120 m d’altitude. Survol de personnes autorisé sauf regroupement.

Classe 1 Les appareils de moins de 900 grs, vitesse maximale de 68 km/h et hauteur de vol également limité à 120 m d’altitude par rapport au point de décollage. Le drone doit également être équipé de la fonction RTH (retour automatique au point de décollage). Il devra de plus être équipé du NFZ (No Fly Zone), d’un système de signalement électronique et lumineux. le survol de personnes involontaire est toléré.

Classe 2 Drones de moins de 4 kg. Même contraintes de vitesse, hauteur et spec (68 km/h, 120 m RTH, NFZ…). Nous rajouterons un mode lent (11 km/h) permettant un rapprochement à 5m minimum d’une personne. Le survol de personnes est interdit et un éloignement minimum de 30 m doit être respecté en mode standard. De plus, un examen en centre DRAC sera obligatoire.

Classe 3 Celle-ci correspond aux machines de moins de 25kg. Il n’y a pas de différence majeure par rapport à la classe 2, si ce n’est qu’il faut respecter une distance horizontale de 150m minimum des habitations ou de zones commerciales industrielles ou récréatives.

Classe 4 La classe est faite pour les drones de moins de 25kg qui ne disposent pas de contrôle automatique (RTH, NFZ, vitesse…) hormis la stabilisation. Il faudra respecter le vol à vue, 120m maximum, pas de survol de personne et une distance horizontale de 150m des habitations.

Enfin les règles se durcissent en fonction de l’environnement ou les drones vont voler.

Egalement, le site Geoportail vous permettra de vous assurer que la zone de vol choisie ne soit pas soumise à restriction . Les dix points importants sont les suivants.

Les règles de bases

Ne pas survoler des personnes

Respecter les hauteurs maximales de vol (150 mètres de hauteur en général)

Ne jamais perdre de vue son appareil et ne pas l’utiliser la nuit

Interdiction de faire voler son appareil au-dessus de l’espace public en agglomération

Ne pas faire voler son appareil à proximité des terrains d’aviation

Ne pas survoler de sites sensibles ou protégés : centrales nucléaires, terrains militaires, réserves naturelles…

Respecter la vie privée des autres, en ne diffusant pas les prises de vue sans l’accord des personnes concernées, et en n’en faisant pas une utilisation commerciale

Vérifier dans quelles conditions on est assuré pour la pratique de cette activité

En cas de doute, se renseigner auprès de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC).

En cas de violation des règles de sécurité et des interdictions de survol, vous risquez de 1 à 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 € à 75 000 € d’amende et vous faire confisquer votre drone. Enfin il faut savoir que les applications dédiées à l’utilisation des drones de loisirs enregistreront les coordonnées GPS de chaque vol effectué.

Conclusion

Potensic frappe très fort avec son Dreamer 4K. Nous trouvons en effet un drone performant et adapté à tout type de public. L’évolution en gamme de la marque est prometteuse et ouvre l’accès aux drones haut de gamme à prix accessible. Nous espérons cependant que les prochains drones de ce gabarit seront équipés de supports caméra trois axes avec stabilisation.

Potensic Dreamer 4K 8.7 finition 10.0/10

















qualité de vol 9.0/10

















portée 8.5/10

















rapport prix performance 9.0/10

















stabilité caméra 7.0/10

















Points positifs maniabilité

finition

qualité photo

autonomie Points négatifs stabilité vidéo