CES 2020 – ACER dévoile 3 nouveaux moniteurs gaming !

En même temps que l’annonce d’Acer lors du CES 2020 au sujet de nouveaux ordinateur portable et vidéoprojecteur, Acer offre aux gamers trois nouveaux moniteurs Predator : le Predator X32, le Predator X38 et le Predator CG552K

Predator X32 (32 pouces)

Le Predator X32 offre un gameplay des plus fluides ainsi qu’un large taux de contraste.

Offrant en plus une résolution UHD (3840 x 2160), le Predator X32 couvre 99 % de la gamme chromatique Adobe RVB.

Grâce à un taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz, le Predator X32 offre une qualité visuelle nette et fluide.

Équipé d’une dalle IPS, il permet une vision grand angle jusqu’à 178 degrés, trois ports HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4 . Les 4 ports USB 3.0 forment un hub pratique pour accueillir manettes de jeu, souris et plus encore.

Il est équipé également de 2 haut-parleurs stéréo de 4 W.

Le Predator X32 sera disponible au deuxième trimestre 2020 au prix de 3 299 €.





Predator X38 (37.5 pouces, incurvé)

Cet écran UWQHD+ de 37,5 pouces (3840 x 1600) intensifie l’immersion avec une courbure qui élargit la vision périphérique. Il prend en charge la technologie NVIDIA G-SYNC pour un gameplay remarquablement fluide.

Atteignant un taux de rafraîchissement de 175 Hz, et un temps de réponse de 1 ms, le Predator X38 est à la hauteur des jeux d’action même les plus exigeants.

Le HDMI 2.0 et le DisplayPort 1.2 se connectent à de nombreux systèmes, ainsi que 4 ports USB 3.0 forment aussi un Hub pratique.

Le moniteur est équipé également de deux haut-parleurs de 7 W pour restituer un son de qualité de 14 W.

Le Predator X38 sera disponible en avril 2020 au prix de 2 199 €





Predator CG552K (55 pouces)

Le Predator CG552K offre une expérience visuelle ultime grâce à sa grande dalle OLED 4K de 55 pouces.

Il prend en charge un taux de rafraîchissement variable. Le moniteur est compatible Adaptive Sync et NVIDIA G-SYNC, et offre un temps de réponse allant jusqu’à 0,5 ms ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Avec son capteur il détecte le niveau de lumière de la pièce et ajuste automatiquement la luminosité. Grâce à son capteur de proximité, le moniteur se réactive quand une personne se trouve à proximité et se met en mode économie d’énergie quand elle sort de la zone.

Le moniteur comprend 3 ports HDMI 2.0, 2 ports DisplayPort v1.4, un port USB Type-C ainsi que 2 ports USB 2.0 et USB 3.0.

Deux haut-parleurs de 10 W restituent 20 W de son dynamique. Des bandes lumineuses personnalisables renforcent l’esthétique du matériel.

Le moniteur Predator CG552K sera disponible au troisième trimestre 2020 au prix de 2 699 €.