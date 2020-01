CES 2020 – les nouveautés Acer présentées au salon !

Le CES 2020 est le salon le plus important de l’année. Il regroupe toutes les dernières nouveautés, et donne le pas sur les technologies de l’année ! De nombreuses marques y sont présentées. Mais le CES 2020 c’est aussi l’occasion de se démarquer de la concurrence. Acer nous dévoile cette année quelques bijoux !

ConceptD 7 Ezel

Acer élargit sa gamme de PC ConceptD avec de nouveaux ordinateurs portables convertibles.

Les ordinateurs portables de la série ConceptD 7 Ezel possèdent un écran 4K UHD pivotant et basculant.

Le ConceptD 7 est équipé du processeur Intel jusqu’à la 10e génération de processeur bientôt disponible. Mais aussi d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX, jusqu’à 32 Go de mémoire DDR4 et jusqu’à 2 To de SSD NVMe PCIe.

De plus, sa gamme pro est équipé d’un processeur Intel® Xeon, d’une carte graphique NVIDIA Quadro RTX, d’un support mémoire ECC et de Windows 10 Pro.

Le ConceptD 7 Ezel Pro, ainsi que le ConceptD 7 Ezel comprennent deux ports Thunderbolt 3, un emplacement de carte SD, un port DisplayPort 1.4, un port HDMI 2.0 et un pavé tactile en verre lisse. Ils sont compatibles Windows Hello avec le lecteur d’empreintes digitales du bouton d’alimentation

Enfin, l’ordinateur portable a été conçu pour rester froid et silencieux. Il fonctionne à moins de 40 dB, tout en maintenant des performances informatiques et graphiques élevées.

L’ordinateur portable ConceptD 7 Ezel sera disponible en région Europe à partir de 2499€. La version Pro sera elle disponible à partir de 2999€.







ConceptD 700

La station de travail ConceptD 700 est l’outil de référence du concepteur. L’élégante station de travail ConceptD 700 s’appuie sur les processeurs Intel Xeon série E et sur des cartes graphiques NVIDIA Quadro RTX 4000 .

Avec des performances puissantes et stables, c’est un ordinateur idéal pour tout studio performant, avec son fonctionnement silencieux de seulement 40 dB.

Il propose jusqu’à 64 Go de mémoire DDR4, ainsi que jusqu’à 1 To de SSD PCIe M.2 intégré, et 4 baies de stockage internes. Le ConceptD 700 est modulable pour suivre l’évolution des charges de travail.

La station de travail ConceptD 700 sera disponible en Europe au mois de mars 2020 à partir de 1899€.





Spin 3 et Spin 5

Dotés d’écrans tactiles 2K pour le Spin5 ou Full HD pour le Spin3, les nouveaux formats compacts en aluminium possèdent des charnières à 360 degrés.

De plus, le stylet actif d’Acer à recharge rapide doté de la technologie Wacom AES (électrostatique active) permet de profiter d’une écriture qui reproduit parfaitement la sensation de crayon et de papier.

Grâce aux derniers processeurs Intel de 10e génération, le Spin 5 offre ainsi jusqu’à 15 heures d’autonomie et 12 heures pour le Spin 3. Tout en offrant d’importantes performances.

Dotés en plus du Wi-Fi 6 qui offre un débit jusqu’à 3 fois supérieur au Wi-Fi 5, le Spin 5 est proposé avec un stockage allant jusqu’à 1 TB de stockage SSD pour le Soin 5. Le Spin 3 offre lui l’option de double SSD. Les deux offrent jusqu’à 16 Go de RAM.

L’Acer Spin 5 sera disponible en Europe au mois de mars 2020, à partir de 999€

L’Acer Spin 3 sera disponible en région Europe au mois de février 2020, à partir de 649€.





TravelMate P2 et P6

Les TravelMate P6 et P2 fonctionnent avec le processeurs Intel i7 jusqu’à la 10e génération. Ils répondent en plus aux normes militaires US MIL-STD.

Le TravelMate P6 offre jusqu’à 23 heures d’autonomie avec d’excellentes performances. Le TravelMate P6 est doté au maximum de 24 Go de mémoire DDR4, de cartes graphiques NVIDIA GeForce MX250 et de 1 To de SSD PCIe gen 3×4. Il est en plus capable d’accueillir une eSim pour une utilisation en mobilité.

Le TravelMate P2 offre une connectivité mobile grâce a son emplacement Nano SIM et/ou eSIM. Cela évitent aux utilisateurs de devoir trouver un forfait de données locales si le Wi-Fi n’est pas disponible. Le TravelMate P2 offre jusqu’à 13 heures d’autonomie de batterie.

Équipé des GPU NVIDIA GeForce MX230 en option, le TravelMate P2 offre jusqu’à 32 Go DDR4, un disque dur haute capacité de 1 To, et un SSD PCIe de 512 Go.

Le TravelMate P6 sera disponible en Europe au mois de février 2020, à partir de 1099€.

Le TravelMate P2 sera disponible, au mois de janvier 2020, à partir de 599€.





Projecteur ultra-mobile B250i

L’Acer B250i est un vidéoprojecteur portable Full HD. Il arbore un design compact et est facile à transporter.

Grâce à ses deux haut-parleurs 5 watts dotés de radiateurs passifs et des technologies Waves Maxx Audio et Acer TrueHarmony, il vous offre une qualité sonore exceptionnelle !

Il prend en charge la mise au point automatique. De plus, il offre une luminosité de 1000 lumens, assurant une projection juste et une saturation optimale des couleurs.

Plug and Play à 100%, il se connectera donc à une multitude d’équipements.

Le vidéoprojecteur Acer B250i sera disponible en Europe au second trimestre 2020 à partir de 699 €.