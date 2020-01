CES 2020 : Lenovo dévoile ses dernières innovations

Le CES bats son plein à Las Vegas, l’occasion pour les marques les plus prestigieuses de présenter leurs nouveautés pour un futur proche. Et Lenovo ne déroge pas à la règle, la marque étant présente pour l’édition 2020 du CES. Pionnier, Lenovo se démarque en présentant des innovations qui se révèlent être des premières mondiales.

Le premier PC 5G, le Yoga 5G

Premier ordinateur portable 5G, le Yoga 5G est un ultraportable équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8cx 5G. Toujours réversible, le Yoga 5G permettra une connexion avec le futur réseau 5G, un réseau 10 fois plus rapide que l’actuel 4G.

Le Yoga 5G sera disponible au printemps 2020 en Europe à partir de 1299€.

Un PC pliable, le ThinkPad X1 Fold

Premier PC pliable, le ThinkPad X1 Fold suit le chemin emprunté par le Motorola Razr, smartphone tout aussi pliable. Équipé d’un écran pliable OLED de 13,3 pouces, le pc pliable de Lenovo réussi la prouesse de ne pas peser plus d’un kilo grâce à une composition d’allia-àçge léger, de fibre de carbone et d’une couverture en cuir. Pliant à souhait, il peut selon les souhaits devenir un écran plat.

Le ThinkPad X1 Fold sera disponible milieu 2020 à partir de 2499 US$

Lenovo ThinkBook Plus

Lenovo décide de changer notre approche du PC en proposant son ThinkBook Plus. Disposant d’un affichage e-ink sur la couverture. Cela permet d’obtenir un affichage supplémentaire qui peut être utilisé lorsque l’écran principal est fermé. Il sera alors possible de créer des illustrations, prendre des notes grâce à stylet dédié, mais aussi recevoir des notifications essentielles. Un nouveau type de PC qui ajoute des fonctionnalités pour accroitre l’efficacité.

Le ThinkBook Plus sera disponible en mars 2020 en Europe à partir de 1099€.

Chromebook Lenovo IdeaPad Duet

Nouveau Chromebook signé Lenovo, ce dernier à la particularité de se détacher pour répondre à tout les usages et usagers possible. Avec une autonomie de 10h environ, il est aussi l’un des Chromebook les plus légers du marché. Il dispose d’un stylet USI optionnel () pour de la prise de note, mais aussi du dessin.

Le ChromeBook Lenovo IdeaPad Duet sera disponible en mai 2020 en Europe à partir de 299€

Lenovo Smart Frame

Après le succès du Lenovo Smart Clock et Smart Display, Lenovo dévoile son Lenovo Smart Frame. Équipe d’un écran avec une finition mate ainsi qu’une fine pellicule antireflet, il permet de diffuser les images que l’on souhaite à tout moment. Il sera possible de contrôler l’écran de manière intuitive avec des gestes.

Le Lenovo Smart Frame sera disponible à partir d’aout 2020 en Europe.

Legion Y740s & Legion BosstStation

Les gamer ne sont pas en reste chez Lenovo avec le Legion Y740s. Avec le plus fin et le plus léger PC de la gamme Legion, le Y740s se couple parfaitement avec le premier eGPU Legion. Associé avec le Legion BoostStation, il disposera d’un temps de réponse plus rapide, d’une meilleure autonomie ainsi qu’un mode silencieux pour jouer avec le plus de confort possible.



Le nouveau Lenovo Legion Y740S (à gauche) , accompagné du eGPU BoostStation (à droite)

Le Lenovo Legion Y740s ainsi que le Lenovo BoostStation seront disponibles en mai 2020 en Europe à partir de respectivement 1299€ et 349€.

Nouveautés Gamme Creator

La marque a aussi décidé d’élargir grandement sa gamme Creator avec au minimum cinq nouveaux produits. S’adressant aux créatifs, la gamme Creator s’enrichit et s’adapte encore plus à des besoins spécifiques et à une mobilité certaine.

Qreator 27

IdeaCentre Creator 5

Q27h

Yoga Creator 7

Entre autres, on retrouve le Lenovo Yoga Creator 7(1099€ min.), IdeaPad Creator 5(999€ min.), IdeaCentre Creator 5(999€ min.), Qreator 27(819€ min.), mais aussi le Q27h(399€ min.). Tous ces produits seront disponibles au plus tard à la rentrée 2020.