Dans le monde du jeu vidéo, le son est une composante très importante et à ne pas négliger lors de la mise en place de votre setup. Que vous choisissiez un casque, un home cinéma ou encore une barre de son, il n’y à pas de mauvais choix. Aujourd’hui nous parlons de la barre de son Panasonic SC-HTB01. Taillée pour le gaming, elle a reçu le prix de l’innovation au CES 2021, catégorie « Casques et audio personnels ».

SC-HTB01 : Une barre de son pour les gamers

Fort de ce constat, Panasonic a mis au point cette barre de son, la SC-HTB01. Sortie en fin d’année 2020, cette dernière a été conçue en collaboration SQUARE ENIX. En outre, elle offre une immersion audio totale grâce à un son surround puissant. De plus, elle intègre un système de haut-parleur 2.1 dispose de canaux à 3 voix ainsi qu’un caisson de basse intégré. Pour finir, cette barre de son propose trois modes de sons différents. Le premier est pour les jeux de rôles. Il créer un sentiment de réalité et d’intensité, permettant aux joueurs de se sentir dans le monde virtuel. Le second est un mode FPS et permet d’optimiser la localisation des adversaires dans l’environnement. Le dernier est un mode pour améliorer la voix, pratique pour les jeux d’aventures.

Une barre de son primée au CES 2021

Durant le CES 2021, se déroulant en ligne cette année, Panasonic à reçu le prix de l’innovation dans la catégorie “Casques et audio personnels”. Un très bon point permettant d’affirmer la qualité de cette barre de son à destination des gamers. Vous n’avez donc plus de raisons de ne pas vous procurer cette SC-HBT01. Sachez qu’elle est d’ores et déjà disponible sur Amazon à un tarif de 299€.

