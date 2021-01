ZenBeam Latte, un pico-projecteur Android présenté par Asus

Publicité

Le Consumer Electronic Show (CES) 2021 est terminé, mais certaines présentations continuent d’entretenir les échanges et conversations sur la toile. Beaucoup d’entre elles concernent l’Asus ZenBeam Latte, ce pico-processeur Android ayant la taille d’une tasse de café. Mais, la question qu’on peut se poser est de savoir si cet appareil de si petite taille peut être aussi performant que les autres de sa catégorie ? Cet article pourrait élucider toutes les zones d’ombre à ce sujet. Lisez-le.

Le combat d’un “David” contre des “Goliath”

Le Zenbeam Latte d’Asus arrive sur un marché concurrentiel où nous retrouvons déjà de nombreux produits du genre. Mais, ces derniers sont le plus souvent de grandes tailles, donc pas discrets et n’ont pas su convaincre de par leurs performances et qualités. Le gadget, très ingénieux d’Asus, peut se targuer de remplir au moins une des conditions les plus recherchées sur les produits de sa catégorie qui est la discrétion. Il se révèlerait ainsi comme une alternative plus qu’efficace en terme de mobilité, de qualité d’image et de polyvalence dans la compatibilité avec les terminaux. Il faut rester tout de même prudent car le monde des pico-projecteurs est aussi truffé d’appareils peu recommandables.

Le pico-projecteur aux caractéristiques assez convenables

Utilisé comme vidéoprojecteur, le Zenbeam Latte offre une capacité d’affichage allant de 40 à 120 pouces. Il est donc capable d’afficher des vidéos en qualité supérieure (jusqu’à 720p) en HD et comporte un port HDMI. Son autonomie, d’environ 3 heures permet de visualiser un film assez long, dans son entièreté. Comme enceinte connectée, vous bénéficierait d’un haut-parleur de 10 Watts et de 12 heures d’autonomie d’écoute. Le gadget fonctionne avec l’OS Android uniquement. Des caractéristiques qui ne permettent peut-être pas au pico-projecteur d’Asus de rivaliser avec ce qui se fait de mieux dans chaque domaine pris en compte, mais qui offriront aux utilisateurs des fonctionnalités très intéressantes. Il faudra tout de même attendre qu’il soit disponible sur le marché pour savoir le prix. L’attente sera-t-elle longue ?

