Après la présentation de The Wall lors du CES 2018, Samsung dévoile une nouvelle version du téléviseur microLED. Plus petit et moins cher, il est mieux adapté à la sphère privée.

Les promesses du microLED

Le microLED repose sur le même principe que l’OLED et en reprend donc tous les bons aspects. En effet, les deux technologies utilisent des LEDs (Diodes électroluminescentes) permettant à chaque pixel de produire sa propre lumière. Ce système permet des contrastes en théorie infini puisqu’un pixel noir est donc éteint. Cette technologie offre également un plus large gamut de couleur ainsi que la possibilité de créer des écrans pliables.

En revanche, la conception au Nitrure de Gallium du microLED offre plus de luminosité que le composé organique de l’OLED. Mais ce n’est pas le seul avantage. En effet, cette conception évite les brûlures d’écran, consomme jusqu’à 50% moins d’énergie, est plus réactive et, enfin, accrue fortement la durée de vie.

Téléviseur Samsung MicroLED 110”

Ses caractéristiques

Ce nouveau téléviseur de 110″ (280 cm) dispose d’une dalle 4K couvrant 99,99% de la surface. Conscient de son imposante taille, Samsung propose un mode Multi View permettant de diviser l’écran en quatre parties de 55 pouces diffusants à partir de sources distinctes. La partie audio n’est pas en reste avec un système sonore Majestic en 5.1 sans haut-parleurs externes. À cela s’ajoute une fonction Object Tracking Sound Pro. Cette technologie, couplée à une IA reconnaissant les objets affichés à l’écran, permet d’adapter le son à l’action et donc d’avoir une expérience utilisateur plus immersive.

Son prix

Déjà disponible en précommande en Corée du Sud pour un prix de 170 millions de wons (130 000€), la commercialisation dans le reste du monde devrait suivre début 2021. Son prix d’acquisition reste donc encore très élevé pour le grand public.

Cependant, le microLED représente clairement l’avenir. Suivant les avancées technologiques, il pourrait devenir plus abordable dans un futur proche. D’ici quelque temps, il ne serait pas étonnant de le voir utiliser dans les téléphones grâce à son aspect peu énergivore.