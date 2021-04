Clubhouse déploie une fonction de paiements en directs pour soutenir les créateurs

Le réseau social en vogue en ce moment, Clubhouse, est aujourd’hui fier d’annoncer un nouveau moyen de rémunérer ses utilisateurs. En effet, l’entreprise vient d’annoncer le lancement des paiements en direct dans son application.

Face à la concurrence grandissante, Clubhouse se doit de réagir. N’étant pour le moment disponible uniquement en bêta sur iOS et préparant une application Android, de nombreux acteurs ont déjà lancé une fonctionnalité pour surpasser le réseau social de chat audio. On peut ainsi prendre l’exemple de Twitter avec sa fonctionnalité Spaces ou encore Telegram avec Voice Chat 2.0. Pour rester attirant auprès des utilisateurs, Clubhouse a décidé de commencer à sortir du lot en proposant des solutions pour rémunérer les créateurs de contenu.

La monétisation pour valoriser Clubhouse face à la concurrence

À travers un post de blog, Clubhouse a annoncé une grande nouveauté pour les utilisateurs de sa plateforme. En effet, le service vient d’introduire une première fonctionnalité de monétisation. Développée avec Stripe, cette dernière prend la forme de paiements en direct. Pour faire simple, les internautes pourront rémunérer facilement les créateurs de contenu en envoyant de l’argent depuis leurs profils.

« Dès les premiers jours, notre ambition a été de construire une plateforme qui donne la priorité aux créateurs. Notre objectif est de les aider à créer une communauté, une audience et un impact. Et comme Clubhouse continue à se développer, il est important pour nous d’aligner notre modèle économique sur celui des créateurs – les aider à gagner de l’argent et à prospérer sur la plateforme », souligne le réseau social de chat audio.

Quelques petites spécificités sont tout de même à prendre en compte. Tout d’abord, tous les créateurs de contenus ne peuvent pas encore recevoir de l’argent. Clubhouse précise que le déploiement de la fonctionnalité pour ces derniers se fera « par vagues ». Cependant, tous les utilisateurs ont déjà l’opportunité d’envoyer de l’argent. Autre point important, le réseau social précise que 100 % de l’argent donné sera entièrement reversé aux créateurs. Les frais de transaction liés à cette fonctionnalité seront directement pris en charge par les donateurs.