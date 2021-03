Telegram lance Voice Chat 2.0 pour concurrencer Clubhouse

En créant les salons vocaux l’année dernière, Clubhouse a apparemment remis l’audio au-devant de la scène au détriment de la vidéo et l’image. Et de nombreux réseaux sociaux et messagerie instantanée souhaiteraient surfer sur cette réussite de la jeune et célèbre application américaine pour lancer des services concurrents. Ainsi, après « Fireside » de Facebook et « Spaces » de Twitter, c’est maintenant Telegram qui envisage inaugurer une fonctionnalité similaire baptisée « Voice Chats 2.0 ».

Telegram veut concurrencer Clubhouse avec Voice Chat 2.0

Le retentissant succès de l’application Clubhouse (près de 2 millions de téléchargement en moins d’un an d’existence) montre la nouvelle attraction des internautes sur la toile. Conscient de ce changement d’intérêt, Telegram voudrait, très vite, emboiter le pas à ses homologues Facebook et Twitter, en lançant ses propres salons vocaux. En effet, l’application russe de messagerie instantanée lance, pour tous ses utilisateurs, Voice Chats 2.0, le nouveau service de discussions vocales entre plusieurs correspondants. Ses fonctionnalités sont calquées sur celles de Clubhouse et permettent des « clubs » de conversations autour de sujets variés et avec un nombre illimité de participants, sur accord de leurs initiateurs. Voice Chats 2.0 est disponible sur Android et iOS. Ce qui peut, pour le moment, le placer au-dessus de se source d’inspiration.

Voice Chats 2.0 pour plus d’utilisateurs

On connaissait les échanges par écrits entre plusieurs correspondants sur Telegram. On devrait bientôt découvrir les discussions vocales entre plusieurs participants sur la messagerie privée. L’application russe innove sur sa plateforme et rend fonctionnel Voice Chats 2.0. Ce nouveau service permettra d’apporter la rapidité et la vitalité dans les échanges par une transmission instantanée des messages vocaux. Il facilitera, certainement, la vie aux utilisateurs de Telegram qui ont peu de temps pour écrire et aussi qui craignent de faire des fautes d’orthographe. Mais, ces conférences ne peuvent être que vocales. Ce qui signifie que l’identité des participants reste cachée. D’où l’important de connaitre à l’avance chaque demandeur avant d’autoriser l’ajout et ainsi éviter d’échanger avec des inconnus.

