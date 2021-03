Rocket League arrive sur les smartphones Android et iOS en 2021

Depuis juillet 2015, Rocket League connait un succès grandissant avec plus de 60 millions de joueurs à travers le monde. Le jeu vidéo mêlant automobile et football ne compte cependant pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, une version exclusive pour les smartphones Android et iOS va prochainement arriver dans le courant de l’année 2021.

Rocket League s’offre un avenir prometteur depuis son rachat par Epic Games en 2019. Après avoir introduit la fin des lootbox ou encore le passage du jeu en free-to-play, Psyonix a annoncé dans un communiqué l’arrivée d’une version entièrement mobile de sa licence de sport : Rocket League Sideswipe.

Rocket League s’invite sur smartphone Android et iOS d’ici la fin de l’année

Si vous n’avez pas eu l’occasion de tester Rocket League sur consoles et PC, vous allez pouvoir profiter d’un tout nouveau jeu sur smartphone. Cependant, le studio de développement n’a pas souhaité apporter la même expérience aux fans de la licence avec Sideswipe. En effet, les joueurs vont cette fois-ci se battre dans une arène en 2D, et non en 3D comme le jeu originel. Une nouvelle perspective de jeu s’offre ainsi à tous les utilisateurs. Avec des matchs en 1 contre 1 ou 2 contre 2 ainsi qu’une durée d’affrontement de 2 minutes, Psyonix semble en effet vouloir proposer une expérience beaucoup plus arcade et accessible pour les joueurs.

Malgré ces changements, Rocket League semble toujours aussi compétitif. De nombreuses heures de jeux semblent en effet être de mise afin de pouvoir manier correctement votre voiture et marquer avec style contre vos adversaires. Comme dit précédemment, le jeu sera free-to-play. Entendez par là qu’il sera gratuit et que vous pourrez acheter divers contenus à l’intérieur tels que des skins pour personnaliser votre voiture.

À l’heure actuelle, Rocket League Sideswipe est uniquement disponible en alpha sur iOS et Android dans seulement deux régions : l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Une sortie mondiale est prévue pour la fin de l’année.