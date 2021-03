Xbox Live Gold : l’abonnement n’est plus nécessaire pour jouer à des free-to-play

L’abonnement Xbox Live Gold commence à muer. En effet, Microsoft vient d’annoncer que le service ne sera plus nécessaire pour jouer à des jeux gratuits ou free-to-play en multijoueur sur Xbox. En plus de cela, des fonctions réservées aux abonnés vont désormais être offertes à l’ensemble des joueurs.

En début de semaine, nous apprenions que Microsoft allait renommer le Xbox Live en Xbox Network. Un changement de dénomination discret qui permettait de différencier le service de jeu en ligne à l’abonnement Xbox Live Gold. Plus tôt dans l’année, une hausse des prix surprise de cette offre avait été prononcée. Face à la colère des joueurs, Microsoft avait ainsi décidé quelques jours plus tard de faire marche arrière et d’annoncer du changement pour les joueurs. L’entreprise avait ainsi dévoilé que le Xbox Live Gold ne serait plus nécessaire pour jouer aux jeux gratuits et free-to-play tels que Fortnite ou encore Destiny 2.

BANDEAU PUBLICITE

Une phase de test dans un premier temps

Bonne nouvelle pour les joueurs, Microsoft vient d’annoncer le lancement d’une phase de test pour les membres du programme Insider. À travers cette démarche, l’objectif de l’entreprise est tout simplement de chasser la petite bête afin de découvrir des réactions anormales des jeux gratuits ou free-to-play face à ce changement majeur du Xbox Live Gold. La firme de Redmond a par exemple remarqué que Destiny 2 n’a pas du tout bien réagi. Payant à ces débuts et désormais free-to-play, le jeu ne souhaite en effet pas fonctionner sans abonnement. Les problèmes de ce genre vont surement être récurrents. Il est ainsi logique que Microsoft préfère les corriger avant de déployer la fonctionnalité chez l’ensemble des joueurs.

À travers un post Twitter informant du début des tests, Microsoft ajoute que deux autres fonctionnalités seront aussi disponibles sans abonnement Xbox Live Gold : Looking For Groups et Party Chat. Avec la première, vous pourrez chercher des joueurs avec qui lancer une partie, et la seconde permet tout simplement de profiter chat de groupe afin de communiquer avec vos amis par texte ou en vocal.

Publicité