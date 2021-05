La société LUMOS propose un nouveau type de casque de vélo: le Kickstart. En plus d’être un casque compatible VAE 45km/h, il possède des lumières. Elles sont utilisées de façons innovantes avec des fonctions intelligentes.

Critères de choix d’un casque de vélo

Pour choisir un casque de vélo, nous avons évalué les différents critères suivants:

Le confort

La visibilité du cycliste

La ventilation

Sa compatibilité par rapport à la météo

Confort

La première impression lors du déballage est que le casque est plus lourd que mon casque habituel. Mais cette mauvaise impression s’oublie vite après la mise en place du casque de vélo sur sa tête.

Le poids du casque est de 360gr pour la version standard et 380gr si l’on rajoute l’option MIPS.

Le MIPS c’est quoi? C’est en quelque sorte un deuxième casque dans le casque. Afin de mieux absorber mieux l’énergie lors d’un impact ou d’une chute d’où son nom: Multi-directional Impact Protection System. Cette deuxième couche rajoute un confort lors de son utilisation à vélo, en effet, les vibrations sont atténuées par cette surcouche.

La technologie MIPS au service du casque de vélo

Enfin, du coté des réglages le casque de chez Lumos propose un bon maintien, essentiel à la bonne protection du cycliste. En plus, des réglages de la sangle qui passe sous le menton, le casque de vélo dispose d’un serrage au niveau de l’arrière de la tête, par une molette. Ce dernier est facile, puissant et confortable, car il n’y a pas de point de pression sur le crâne.

La technologie MIPS dans le casque LUMOS

Ventilation

L’aération d’un casque de vélo est essentielle pour un bon confort. Elle est sur le Kickstart bien présente. En effet, il dispose de 22 aérations, qui permettent un bon écoulement de l’air. Par ailleurs, les mousses de rembourrage (amovibles et lavables) sont dans un matériau agréable au toucher. Enfin, l’option MIPS rajoute, je pense, une aération supplémentaire au casque de vélo.

Visibilité du cycliste

Point important de ce nouveau casque de vélo intelligent, la visibilité a été bien travaillée par LUMOS. Il dispose de nombreux éclairages, vous donnant une visibilité à 360°.

Cependant, sur la route, le casque ne remplace pas l’éclairage avant. Si vous habitez en ville ou si les routes que vous empruntez sont éclairées, alors pas de problème. Mais si vous souhaitez voir la route devant vous, un éclairage dédié semble nécessaire.

Enfin, le casque existe dans de nombreux coloris, allant de sobre (noir) à visible de loin (jaune-vert).

Compatibilité météorologique

Si vous souhaitez rouler de tout temps avec ce casque, il est important d’évaluer ce point.

Lors d’une journée chaude, le casque est agréable à porter grâce à sa ventilation et sa légèreté. Cependant, lorsque le soleil est de face, une visière aurait son sens.

En cas de pluie, le casque est très aéré donc il ne protège pas la tête, mais l’eau ne stagne pas dans le casque et s’écoule très bien. Idem pas de visière, ce qui est dommage. Cependant, Lumos intègre une option visière dans son casque Lumos Ultra (bientôt commercialisé, mais disponible en Kickstarter).

Être vu la nuit et le jour

Le casque de vélo dispose d’un éclairage avant et un arrière, le cycliste est visible à 360°. Lorsque la télécommande est appairée, deux fonctions sont ajoutées : Le clignotant et les feux-stop.

La télécommande du casque permet de mettre un clignotant à droite ou à gauche. Il n’y a pas de fonction Warning. Le fait de pouvoir mettre ses clignotants comme un automobiliste est un atout génial. En effet, le fait de mettre la main pour indiquer son changement de direction à comme inconvénient de ne plus avoir les deux mains sur le guidon. Le fait de pouvoir garder ses deux mains sur le guidon permet d’avoir une meilleure dextérité et donc de mieux gérer le virage. De plus, si vous devez freiner vous ne perdez pas de temps.

Autre avantage, lorsque vous êtes à un feu, vous pouvez donner l’indiction de votre direction avant que le feu ne soit vert. Le clignotant sur le casque est vraiment un atout pour se faire comprendre des piétons et des automobilistes, limitant les risques de collision ou de chute ! Enfin, votre main dans la nuit n’est pas forcément clairement visible alors que le clignotant du casque l’est quasiment à 360°.

Clignotant droit du casque allumé depuis la télécommande

Ultime avantage pour les cyclistes, le casque dispose de feux-stop. Ils sont activés par la détection de la décélération par la télécommande. Ainsi, dès que vous ralentissez, les deux feux-stop s’allument et augmentent votre visibilité pour les gens situés derrière vous.

Feux-stop (latéraux) allumés en plus de l’éclairage arrière (central)

Pour mettre la télécommande du casque sur votre vélo, vous avez deux élastiques à placer autour de votre cintre et le tour est joué. Le système de fixation est fiable, pour enlever la télécommande de son support, pour la recharger par exemple, un simple quart de tour suffit.

Télécommande du casque montée sur le cintre

Application

Lumos a développé son application pour gérer l’éclairage du casque. Depuis votre téléphone, il est possible de modifier à votre guise la façon dont les LED s’allument et de suivre l’état de la batterie.

L’application du casque de vélo vous permet aussi d’enregistrer votre parcours. Le tout peut être exporté sur Strava.

Vous pouvez aussi installer l’application sur votre Apple Watch, et déclencher le clignotant droit ou gauche par un geste. Cette fonction n’est pas évidente, car il faut des fois s’y reprendre à plusieurs fois pour choisir le bon geste. Par exemple, j’avais choisi de passer mon poignet et mon bras à l’horizontale pour déclencher le clignotant droit; sauf que lorsque je regardais ma montre, le clignotant se déclenchait. À vous de trouver en fonction de votre position sur le vélo les meilleurs gestes.

Rechargeable

Le casque de vélo est rechargeable en deux heures, son autonomie est annoncée à 18h. Après utilisation intensive avec un éclairage continu, la batterie à une autonomie de trois heures.

Le casque et la télécommande se rechargent par un système de connexion simple aimanté.

Petit inconvénient, un seul câble est fourni dans la boite. Si vous souhaitez recharger votre casque et votre télécommande en même temps, vous ne pouvez pas. Idem, si vous souhaitez laisser un câble au travail. Mais vous pouvez l’acheter.

Conclusion

Le casque proposé par Lumos, permet d’être vu et de ce sentir en sécurité sur la route à vélo, surtout en ville. Avec son autonomie de plus de deux heures, vous pourrez faire vos déplacements quotidiens, tout en étant vu.

Vous trouverez ce casque aux alentours des 179€, comme sur lecyclo.com, vous avez un casque qui saura allier confort, sécurité et innovation.

Si vous n’aimez pas porter un casque sur la tête, retrouvez notre test sur l’airbag Hövding 3.