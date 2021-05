Brave : le navigateur permet lire du contenu multimédia en arrière plan

Connu pour son engagement pour le respect de la vie privée de ses utilisateurs, le navigateur Brave propose une mise à jour axée sur la lecture multimédia pour les utilisateurs iOS.

Brave propose une nouvelle fonctionnalité de liste de lecture

Attendue depuis toujours, la lecture de vidéos YouTube en arrière plan n’a jamais été intégrée à l’application. Elle n’est malheureusement disponible que pour les utilisateurs Premium. Mais le navigateur Internet mobile Brave a pris les devants en décidant d’offrir lui même cette fonctionnalité.

En effet, depuis le 6 mai, et uniquement sur iOS pour le moment, Brave propose une option nommée « Playlist » qui permet de rajouter d’une pression d’un bouton tout contenu audiovisuel à une liste de lecture. Cette option vous permet d’enregistrer du contenu multimédia sur le Web et de le lire plus tard à partir d’une liste pratique.

Pour pouvoir profiter de cette nouvelle fonctionnalité, il suffit de mettre à jour l’application à la version 1.25 et de naviguer à partir de Brave sur n’importe quel site, qu’il s’agisse de sites spécialisés tels que YouTube ou de n’importe quelle page Web incluant une vidéo ou une piste audio, et d’appuyer sur le bouton proposant de l’ajouter à la Playlist.

Par défaut, Brave télécharge le contenu sur le téléphone de l’utilisateur. Ensuite, le navigateur l’ajoute à une liste de lecture. Celle-ci est modifiable, par exemple pour changer l’ordre dans lequel les ajouts seront écoutés. Playlist offre plusieurs options : les classiques « Play/Pause », la possibilité d’avancer ou de reculer de 15 secondes, de changer la vitesse de lecture et de passer à la vidéo ou musique suivante. Brave propose aussi la lecture automatique afin d’enchainer les vidéos, musiques, playlists.

Une fois que vous avez téléchargé l’application « Brave », la démarche est on ne peut plus simple. Cliquez sur les trois points verticaux situés en haut à droite de l’écran. Ensuite, allez dans Paramètres > Paramètres du site > Médias > Vidéo en arrière-plan. Et voilà, comme par magie, la vidéo YouTube que vous avez lancée via le navigateur continue en arrière-plan, sans interruption. Enfin, vous avez un accès direct au clip depuis le panneau des notifications.

Pour l’instant, Google n’a pas réagi, mais on ne sait pas si la fonctionnalité sera tolérée. En effet, elle est normalement interdite.

