Sites de rencontre : voici quelques astuces pour augmenter le nombre de matchs

De plus en plus de personnes se rencontrent désormais via internet. D’après une récente étude l’IFOP parue au mois d’octobre 2021, près de 22% des Français auraient d’ailleurs rencontré l’amour en ligne grâce à des applications ou des sites de rencontre depuis la fin du premier confinement de cette année, soit le mois de mai. On apprend ainsi que ce chiffre est deux fois plus élevé qu’avant la crise sanitaire. Pour les personnes utilisant Tinder ou d’autres plateformes de rencontre, voici quelques astuces dévoilées par des études afin de trouver l’amour en ligne ou augmenter votre nombre de matchs.

Quelques astuces pour trouver l’amour via des sites de rencontre

Pour trouver un partenaire, une étude américaine, réalisée auprès de 1 388 femmes américaines et hétérosexuelles âgées de 18 à 24 ans, vient par exemple de dévoiler qu’elles étaient plus favorable à rencontrer des personnes n’ayant pas de chat sur leur photo de profil. Les chercheurs évoquent cette conclusion après avoir « présenté des photos de deux jeunes hommes blancs au début de la vingtaine, posant seul ou avec un chat« . Vous l’aurez donc compris, pas de chats sur votre photo de profil !

Une autre étude réalisée en 2016 par le site Mashable est venu dévoiler les résultats d’une étude réalisée par Tinder concernant les vêtements portés par les utilisateurs sur leurs photos de profil. 12 000 utilisateurs de la plateforme âgés de 18 à 40 ans et vivant à New York City, Los Angeles et Atlanta ont ainsi vu leurs photos analysées. On apprend ainsi que des vêtements de couleur neutre étaient portaient sur 72 % des photos d’hommes et 56 % des photos de femmes analysées. On retrouvait ensuite le noir, le blanc, le bleu et le gris. Tinder faisait ainsi remarquer dans son étude : « Étant donné que la grande majorité des utilisateurs portent des couleurs neutres, les personnes qui souhaitent faire sensation devraient porter une couleur vibrante« .

Pour finir, une étude réalisée par CompareMyMobile est venue analyser 50 000 swipes effectués sur de faux profils créés sur des sites de rencontre avec en image de profil des personnes détenant des smartphones de différentes marques. Les résultats montrent ainsi que les personnes tenant un iPhone sur leur photo de profil avaient 76 % de chance en plus d’avoir un match. Ce chiffre tombe à 19 % pour les possesseurs d’appareils Samsung. Petits faits à noter en plus, le fait d’avoir une Apple Watch augmente les chances de match de 61 % et des AirPods de 41 %. Les auteurs révèlent ainsi : « Notre étude a révélé que les jeunes célibataires âgés de 35 ans et moins étaient plus susceptibles d’être influencés par le téléphone que vous avez que la voiture que vous conduisez, les produits Apple donnant à ceux qui recherchent l’amour un net avantage sur les autres« .