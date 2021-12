Apple dévoile les meilleures applications de l’App Store en 2021

Tous au long de l’année, de nouvelles applications voient le jour sur l’App Store. Cependant, certaines ont plus de succès que d’autres. Apple vient ainsi de faire son classement 2021 des applications les plus populaires de sa boutique en France, mais aussi les lauréats ayant récoltés leur App Store Awards.

Les applications les plus populaires en France sur l’App Store en 2021

Sans grande surprise, l’application gratuite la plus populaire en France sur l’Apple durant l’année 2021 est… TousAntiCovid. L’application de traçage est en effet devenue indispensable, notamment pour présenter son QR Code pour le pass sanitaire ou encore faire des attestations de déplacement lors des confinements ou du couvre-feu.

Réseaux sociaux, services de messagerie et applications de Google suivent ensuite dans le classement : WhatsApp ; Instagram ; TikTok ; YouTube ; Snapchat ; Google Maps ; Facebook ; Messenger et Gmail.

Pour les applications payantes, voici le classement : Forest ; WeatherPro ; TouchRetouch ; Procreate Pocket ; AutoSleep. Tracker de sommeil ; Atlas d’anatomie humaine 2021 ; PeakFinder ; FiLMiC Pro-Caméra vidéo 4k HD ; Facetune ; Threema. Messagerie sécurisée ; et EpocCam Webcamera for Computer.

Au niveau des jeux gratuits les plus populaires en France sur l’App Store en 2021, on retrouve Among Us! ; Project Makeover ; Count Masters: Jeux de Course ; Subway Surfers ; et Water Sort Puzzle. Pour les jeux payants, nous retrouvons Minecraft ; Monopoly ; Football Manager 2021 Mobile ; Plague Inc. ; et Geometry Dash.

Les App Store Awards de 2021

Comme chaque année, Apple est aussi venu décerner les Awards de l’App Store récompensant les meilleurs applications et jeux pour iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Watch.

Commençons par les jeux ayant obtenu un App Store Awards : Space Marchals 3 sur Apple TV, Myst sur Mac, Fantasion sur Apple Arcade, Marvel Future Revolution sur iPad et League of Legends : Wild Rift sur iPhone.

Pour les applications, l’App Store Awards a été décernée à l’app éducative Toca Life World: Build sur iPhone, l’éditeur de document et de notes Craft sur Mac, l’application de montage vidéo LumaFusion sur iPad et pour finir Carrot Weather pour donner la météo sur Apple Watch.

