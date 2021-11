Apple est forcé d’utiliser des alternatives à son propre système de paiement sur l’App Store

La décision est tombée, Apple est désormais forcé de proposer aux développeurs de ses applications iOS d’utiliser le moyen de paiement de leurs choix. Et cela, sans aucune contrainte quelconque !

La firme américaine a jusqu’au 9 décembre pour se conforter à cette décision de justice, car aucun délai supplémentaire n’a été accordé par le juge en charge de l’affaire.

Le dénouement d’un procès long et contraignant pour Apple

Souvenez-vous de la bataille entre Epic Games et Apple, un procès long et fastidieux pour les 2 parties. Eh bien dans le cadre de ce procès, le juge Gonzalez Rogers exige désormais de la part d’Apple d’autoriser les développeurs d’applications d’utiliser le moyen de paiement de leurs choix, cela ouvre désormais la voie à l’utilisation d’autres solutions que le passage obligé par le système d’achat intégré de l’Apple Store. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs et les développeurs !

Mais pas vraiment pour Apple qui juge déjà la décision hâtive et qui avait demandé un délai pour la mise en place de ces correctifs. Mais pas de chance, le juge a refusé purement et simplement le délai supplémentaire. Apple considère pourtant que ce délai est nécessaire pour « protéger à la fois le fonctionnement efficace de l’App Store et la sécurité et la confidentialité des clients d’Apple ».

Pour Epic Games, cette excuse ne passe pas, et l’entreprise considère qu’Apple abuse de sa position pour :

Imposer une commission de 30 % sur les paiements de l’App Store et à l’intérieur des applications ;

Imposer des restrictions déraisonnables sur l’App Store ;

Garder le monopole sur la distribution d’applications et le système de paiements sur iPhone et iPad.

Une position également compréhensible du point de vue des développeurs d’applications.

Et vous, êtes-vous plutôt satisfait de cette décision de justice, l’utilisation de moyens de paiement alternatifs vous arrange ?