Apple vs Epic Games : un compromis proposé par la juge du procès

Le procès entre Apple et Epic Games pourrait mener à un compromis entre les deux parties. C’est en tout cas ce que suggère la juge Yvonne Gonzalez Rogers qui s’occupe de ce combat judiciaire.

Apple vs Epic Games : le procès est toujours en cours

Le procès qui oppose Epic Games à Apple pourrait déboucher sur un compromis. Il est question de forcer Apple à supprimer la règle qui force les développeurs à ne pas faire la promotions de solutions de paiement hors de l’App Store. Si cela se confirme, les applications de l’App Store pourront désormais proposer leur propre solution de paiement externe en plus de la solution d’Apple.

Bloomberg rapporte que la juge a discuté avec différents experts et autres économistes pour qu’Apple et Epic Games trouvent un terrain d’entente. En d’autres termes, elle veut que les deux groupes tombent d’accord. En effet, le procès dure déjà depuis deux semaines, le tribunal voudrait éviter que cette affaire ne traîne pendant des mois, voire des années.

Le compromis pourrait notamment pousser Apple à autoriser les développeurs à indiquer dans leurs applications que les utilisateurs peuvent s’abonner depuis leurs sites et donc éviter l’App Store (et les 30% de commission) pour les achats intégrés. C’est interdit à ce jour. Par exemple, Spotify et Netflix n’ont pas le droit de dire à leurs utilisateurs sur iOS qu’ils peuvent s’abonner depuis leur site respectif. Apple ne touche pas une commission de 30% dans ce scénario.

Apple pourrait laisser les développeurs proposer des payements externes

Ce compromis est donc une piste, mais Epic Games va-t-il accepter ? Le studio Epic Games critique aussi le fait que les développeurs sont dans l’obligation de passer par l’App Store pour distribuer leurs applications. D’autre part, il critique l’obligation d’utiliser le système de paiement d’Apple pour les achats intégrés.

Il faudra attendre les prochains jours pour voir si un compromis va être trouvé entre Apple et Epic Games. Mais le procès peut réserver quelques surprises. Tim Cook et Phil Schiller vont témoigner la semaine prochaine et leurs témoignages risquent d’être cruciaux pour le résultat final.

