WhatsApp: l’Allemagne interdit la nouvelle mise à jour de l’application

Samedi 15 mai 2021, WhatsApp va mettre en place ses nouvelles conditions d’utilisation qui permettent à Facebook de collecter davantage de données sur le service de messagerie. Mais l’Allemagne veut bloquer au moins trois mois la nouvelle mise à jour.

L’Allemagne s’oppose à la mise à jour de WhatsApp

Les nouvelles conditions générales de WhatsApp, tout le monde en a déjà entendu parler. Elles sont sujet à de nombreuses controverses. L’Allemagne veut carrément interdire cette nouvelle mise à jour. En effet, l’autorité de protection des données de Hambourg a annoncé vouloir imposer à WhatsApp d’arrêter le partage des données d’utilisateurs avec Facebook. WhatsApp a en effet prévu de pousser ses utilisateurs à accepter les nouvelles conditions générales à partir du 15 mai.





Selon l’autorité allemande, cette nouvelle version des CGU devrait permettre à WhatsApp de transférer les données de ses utilisateurs aux autres entreprises du groupe Facebook, qui possède WhatsApp. Cette évolution est jugée illégale par l’autorité régionale de protection des données de Hambourg, qui a donc décidé d’interdire le transfert de données des utilisateurs allemands de WhatsApp vers le reste des entreprises du groupe Facebook.

Le RGPD, au titre de la procédure d’urgence prévue dans le texte, permet à l’autorité de suspendre pour une durée de trois mois les transferts de données prévus par WhatsApp à partir du 15 mai. En Europe, l’autorité irlandaise est l’autorité de référence de Facebook pour les questions de protection des données. Cependant, le RGPD autorise une autorité nationale à prendre des mesures d’urgence sans attendre l’autorité de référence. Toutefois, cette suspension doit rester limitée dans le temps et à son pays. L’autorité irlandaise est souvent critiquée pour sa lenteur en matière de prise de décision, notamment par l’Allemagne.

Facebook conteste cette décision

Dans une réaction relayée par Reuters, WhatsApp indique que l’interprétation faite par l’autorité allemande est basée sur une « erreur d’interprétation ». WhatsApp estime que celle-ci n’aura « aucun impact sur le déploiement de la mise à jour ». Les nouvelles conditions générales d’utilisation de WhatsApp ont valu de nombreuses critiques à Facebook.

L’autorité allemande déplore le manque de clarté de Facebook sur ces différents sujets. Selon elle, « les dispositions sur les transferts de données sont dispersées à différents niveaux de la politique de confidentialité. Elles ne sont pas claires et n’opèrent pas clairement la distinction entre leurs versions européenne et internationale. De plus, le contenu est trompeur et montre des contradictions considérables ». Un manque de clarté qui ne permet pas, selon l’autorité, de récolter un consentement « libre, spécifique, éclairé et univoque » requis par le RGPD. Facebook assure le contraire et a fait appel de cette décision.

