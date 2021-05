Xbox Game Pass : Microsoft dévoile les habitudes des joueurs européens

Les Français sont nombreux à être abonnés à des services de divertissements et le Xbox Game Pass est l’une des références sur ce marché. Microsoft a réalisé une enquête sur les habitudes des joueurs, menée par Opinium.

La moitié des joueurs européens utilise un service d’abonnement

Désormais très populaire avec 18 millions d’abonnés, le Xbox Game Pass est un service proposant un accès à un large catalogue de jeux à un prix très attractif. Après un mois proposé à 1€, les joueurs peuvent choisir entre le Game Pass PC et le Game Pass Console, tous les deux à 9,99€, ou s’orienter vers le Game Pass Ultimate, qui contient l’abonnement au Xbox Live Gold, l’accès au could gaming, et les deux plates-formes. Dans le but de mieux connaître son public européen, Microsoft a donc demandé une enquête, qui révèle aujourd’hui ses résultats, aussi bien à l’échelle européenne que française.

En décembre 2020, Opinium a réalisé une étude auprès de joueurs Xbox et il y a eu près de 14 000 sondés. Ceux-ci résident dans des pays aussi variés que la France, la Pologne ou encore l’Espagne. On peut ainsi découvrir qu’en France, les joueurs abonnés au Xbox Game Pass ont plus tendance à vouloir jouer avec d’autres personnes, que ce soit leur famille ou leurs amis (+24 %).

Dans tous les domaines, les services de streaming par abonnements se démocratisent. En effet, l’étude a révélé que 92 % des joueurs étaient abonnés à un service de streaming. Cela comprend le streaming vidéo, mais 62 % d’entre eux ont souscrit à un service de jeux en streaming, comme xCloud, Stadia ou encore GeForce Now. Près de la moitié des sondés (42 %) ont admis jouer au moins une fois par semaine à un service de cloud gaming. Ce chiffre augmente drastiquement (71 %) pour les membres du Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass : qu’en est-il des joueurs français ?

L’étude a également fait des révélations concernant les préférences de jeux des joueurs français. Il semblerait que les genres les plus appréciés soient les jeux de plateforme, les jeux d’action-aventure et les simulations sportives et automobiles. On ne retrouve donc pas dans ce classement les jeux de tir tels que les célèbres Call of Duty ou Battlefield.

L’étude d’Opinium se penche également sur les raisons poussant le public à souscrire aux différentes offres. Dans un premier temps, c’est la variété du contenu qui attire les joueurs (59%), suivi par la facilité d’utilisation (55%), et la possibilité de consommer les nouveautés dès leur arrivée.

