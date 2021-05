WhatsApp sera inutilisable si vous n’acceptez pas la nouvelle politique de confidentialité

Malheureusement, de l’eau n’a pas coulé sous les ponts depuis la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp. Quelques mois après, le groupe Facebook compte bel et bien dégrader l’expérience des utilisateurs qui n’auraient toujours pas accepté cette nouvelle mise à jour. L’expérience va d’ailleurs se dégrader progressivement à partir du 15, jusqu’à rendre l’utilisation du service de messagerie quasiment inutilisable.

En début d’année, WhatsApp a grandement inquiété ses utilisateurs avec l’arrivée d’une mise à jour de sa politique de confidentialité. Mettant en avant le partage de données avec Facebook, de très nombreux utilisateurs ont pris peur et sont partis voir ailleurs où l’herbe était plus verte. Depuis ce moment-là, le service de messagerie instantané WhatsApp a tenté de rassurer les utilisateurs de plusieurs façons et a décidé de retarder la mise en place de ces nouvelles CGU au 15 mai 2021. À l’approche de cette date fatidique, nous savons désormais quel sera l’impact réel si vous n’acceptez pas ces dernières.

WhatsApp sera quasiment inutilisable si vous n’acceptez pas la nouvelle politique de confidentialité

Alors, à quoi s’attendre avec WhatsApp désormais ? Tout d’abord, sachez que si vous n’avez toujours pas accepté les nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp d’ici au 15 mai, le service continuera de vous envoyer des rappels, voire des notifications récurrentes.

Au final, l’application de messagerie instantanée ira jusqu’à vous empêcher de profiter de ses fonctionnalités clés telles que l’affichage de votre liste de discussions ; la création d’une conversation groupée; l’envoi de messages vocaux, de stickers et d’autres médias ; la sauvegarde de l’histoire de vos conversations ainsi que son exportation ; le changement de votre statut ; le transfert d’un message ; la mention d’une personne dans un groupe ; ou encore la réponse à un message cité. Autant vous dire que peu de choses seront encore possibles.

En parlant de ce que vous pouvez encore faire, WhatsApp explique dans une FAQ que les utilisateurs pourront encore répondre aux appels audio et vidéo entrants, lire et répondre aux messages depuis leurs notifications ou rappeler un correspondant en cliquant sur la notification. Pour finir, le service explique : « Après quelques semaines de fonctionnement limité, vous ne pourrez plus recevoir d’appels entrants ou de notifications, et WhatsApp cessera d’envoyer des messages et des appels sur votre téléphone ».