ViteMaDose vous aide à trouver une dose de vaccin en 24 h avec ChronoDose

Vous l’avez surement remarqué depuis quelques semaines, la campagne de vaccination s’accélère. Parmi les annonces les plus importantes récemment annoncées, nous pouvons ainsi noter l’ouverture de créneaux de vaccination pour l’ensemble des citoyens français majeurs. Une condition s’applique tout de même afin de pouvoir profiter d’une dose, que des rendez-vous soient libres la veille pour le lendemain. Afin de faciliter le processus de réservation, le site ViteMaDose vient de lancer la fonctionnalité ChronoDose.

Début avril, nous vous présentions un dispositif permettant de trouver facilement une dose de vaccin : ViteMaDose. Quelques semaines plus tard, la plateforme web se transformait en application pour smartphone Android et iOS afin d’être encore plus accessible. Fort de son succès, le dispositif s’adapte désormais aux nouvelles annonces du gouvernement. La réservation de rendez-vous de vaccination contre la Covid-19 pour la population majeure du jour au lendemain profite ainsi d’une fonctionnalité dédiée du nom de ChronoDose.

ChronoDose, la solution idéale de ViteMaDose pour trouver une dose de vaccin en 24

Depuis ce mercredi 12 mai, tous les Français de 18 ans et plus peuvent s’essayer à trouver un créneau de vaccination la vieille pour le lendemain. Un processus qui peut facilement être décourageant à force de rafraichir les pages web des sites de réservation. Bonne nouvelle, ce calvaire est éliminé grâce à une plateforme web ainsi qu’une application du nom de ViteMaDose.

En vous rendant sur le site où l’application, vous devrez dans un premier temps rentrer votre localisation afin de permettre au service de trouver des centres de vaccination près de chez vous. Dès lors, un filtre permettra de sélectionner l’option Chronodoses uniquement. Grâce à cette dernière, vous pourrez voir les lieux de vaccinations ainsi que les créneaux disponibles pour le lendemain. En cas d’une disponibilité, le site affichera le créneau disponible au plus tôt, le lieu du centre, le numéro de téléphone et le vaccin utilisé. Vous pourrez alors cliquer sur le bouton Prendre rendez-vous afin d’être redirigé vers la plateforme de réservation.

Petit plus : l’application mobile vous permet d’être directement notifié lorsqu’un centre près de chez vous dispose d’un créneau libre pour le lendemain.