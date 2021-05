Xbox Series X et S : la mise à jour de mai 2021 améliore les consoles

En ce mois de mai, Microsoft a décidé de mettre à jour ses consoles Xbox Series X et S. Pour l’occasion, nous apprenons l’existence d’une nouvelle fonctionnalité permettant d’améliorer le son, l’amélioration du Quick Resume, un contrôle parental peaufiné et d’autres petits changements.

Après avoir annoncé plus de 100 jeux compatibles avec la fonctionnalité FPS Boost ou encore les jeux de mai 2021 pour le Xbox Game Pass, Microsoft a décidé de lancer la mise à jour de mai pour ses Series X et S. Découvrons ensemble les changements apportés au hardware des dernières consoles de la firme de Redmond.

Quoi de neuf pour les Xbox Series X et S en mai ?

Pour commencer, Microsoft a continué de peaufiner une des fonctionnalités phares de la Xbox Series X et S : Quick Resume. Avec cette nouvelle mise à jour, le constructeur annonce que cette dernière est plus stable et que les temps de chargements d’un jeu à l’autre a considérable baissé. En plus de cela, un nouveau menu fait son apparition afin de permettre aux joueurs de facilement identifier les jeux stockés en mémoire et de les lancer rapidement.

Second point intéressant, les consoles vont désormais pouvoir accéder directement aux périphériques HDMI afin de s’adapter au mieux à la configuration de votre télévision ou système home cinema. Pour cela, une nouvelle option fait son apparition dans le menu Volume & Sortie Audio des Xbox Series X et S : passthrough (Autorisation Directe en français). Les applications multimédias (Netflix, Plex, Disney+…) pourront ainsi vous retransmettre une meilleure expérience sonore.

Nous apprenons ensuite l’arrivée d’un nouvel arrière-plan animé du nom de « Particules », mais surtout le lancement automatique des trailers dans la section dédiée au Xbox Game Pass lorsque vous survolez un jeu. Vous pourrez ainsi rapidement visualiser l’expérience proposée à travers ce large catalogue vidéoludique. Le contrôle parental vient ensuite profitant d’une nouvelle fonctionnalité bien utile permettant aux parents d’autoriser le jeu en ligne ou encore le chat vocal dans les jeux. Pour finir, nous apprenons que l’application Xbox pour Android et iOS peut désormais vous avertir via une notification lorsque vos amis se connectent.