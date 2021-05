Amazon améliore ses écrans connectés intelligents Echo Show 8 et Echo Show 5

Sur le marché des objets connectés, Amazon est un acteur important par le biais de ses produits Echo. En février dernier, le géant de l’e-commerce dévoilait ainsi une nouvelle version de l’Echo Show 10 avec un écran pivotable automatiquement à 360°. Désormais, c’est au tour des Echo Show 8 et Echo Show 5, des écrans encore une fois connectés et intelligents, de profiter de quelques améliorations avec de nouvelles versions.

Amazon Echo Show 8 : quoi de neuf ?

Pour commencer, l’Amazon Echo Show 8 profite comme à son habitude d’un écran HD de 8 pouces. Au niveau du changement de cette génération, nous retrouvons une caméra de 13 Mpx munie d’un cache afin de profiter d’une certaine intimité et ne pas dévoiler toute votre vie à Amazon. Via cette amélioration de l’objectif avant, la caméra peut désormais zoomer automatiquement afin de suivre votre visage lors d’un appel vidéo. Autre ajout intéressant, le dispositif peut se transformer en caméra de surveillance si vous êtes absent de votre domicile. L’application Alexa vous permettra ainsi de suivre via un flux vidéo ce qui se passe chez vous. Côté puissance, Amazon a décidé d’implémenter un novueau processeur octocœur, mais aussi deux haut-parleurs stéréo.

Echo Show 5 : l’écran connecté intelligent passe partout

Profitant d’un écran plus petit de 5,5 pouces, l’Echo Show 8 trouvera véritablement sa place dans de petits espaces tels qu’une chambre, une salle de bain ou pourquoi pas des toilettes. Avec son format compact, cette nouvelle version dévoilée par Amazon profite d’une caméra HD munie de deux fois plus de pixels ainsi que d’un cache caméra intégré. Elle profite aussi de la fonctionnalité de vidéo-surveillance.

Prix et disponibilités des nouveaux Echo Show

Pour le moment, les deux produits sont disponibles en précommandes sur les sites d’Amazon et de Boulanger. L’Echo Show 8 affiche un tarif de 129,99 euros et l’Echo Show 5 de 84,99 euros. Les livraisons sont prévues pour le mois de juin 2021.

Encore un peu de temps ? Découvrez les dernières enceintes connectées Amazon Echo et Echo Dot !