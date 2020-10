Amazon Echo et Echo Dot, les nouvelles enceintes sphériques !

Publicité

La firme américaine, leader de l’e-commerce mondial, vient de lancer sur le marché ses deux nouvelles enceintes intelligentes. La Amazon Echo et la Amazon Echo Dot sont d’ores-et-déjà disponibles à la vente. Sans changer sa recette, Amazon a tout de même su renouveler son enceinte intelligente et y apporter plusieurs améliorations.

Un nouveau design sphérique pour la Echo et la Echo Dot

Pour les habitués d’Alexa, l’assistant personnel d’Amazon, on remarque tout de suite que la forme de l’enceinte n’est plus la même. En effet, ces nouveaux modèles Echo et Echo Dot bénéficient d’une forme sphérique. Avec des courbes arrondies et des couleurs pastel, les derniers appareils d’Amazon sauront s’intégrer dans tous les espaces.

Conçues avec des matériaux recyclés, la Amazon Echo et la Amazon Echo Dot se veulent également plus respectueuses de l’environnement. Ainsi, on retrouve une construction faite à base de 100% de tissu recyclé et 100% d’aluminium recyclé. Ces versions devraient également consommer moins d’énergie. En effet, Amazon a implémenté un mode de « faible consommation » pour permettre de réduire la dépense énergétique lors des périodes d’inactivité.

Amazon Echo et Amazon Echo Dot : deux évolutions logiques des anciennes versions

Echo : Un son Dolby Stéréo de qualité

La prochaine génération de l’enceinte Echo apporte de nombreuses améliorations en matière sonore. En effet, l’enceinte possède désormais son woofer (haut-parleurs de Graves) de 3 pouces, son duo de tweeter frontaux et le traitement Dolby qui offre un son stéréo avec des aigus clairs, des médiums dynamiques et des graves profonds.

Enfin, tout comme l’Echo Studio, cette nouvelle version de la Echo permet de détecter automatiquement l’acoustique de la pièce afin d’ajuster la lecture audio de manière automatique.

L’enceinte Echo est déjà disponible sur le Store Amazon au prix de 99,99€. Le pack comprend également une ampoule connectée Philips hue.

Amazon Echo Dot : allier l’élégance à la puissance

La Echo Dot, quant à elle, profitera de la même finition en tissu que la Echo. Avec un haut-parleur de 1,6 pouces, la Echo Dot produira des voix nettes et des basses équilibrées pour permettre à ses utilisateurs de profiter d'un son riche dans n'importe quelle pièce. La Amazon Echo Dot est également disponible sur le site d'Amazon. Disponible au prix de 59,99€, la petite sœur de la Echo saura répondre à de nombreuses attentes !

