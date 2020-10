Test – Soundcore Life P2 : Des écouteurs polyvalents pour un prix attrayant

Publicité

Leader sur le marché mondial de la charge, Anker est une marque innovante, que l’on ne présente plus de par sa diversité constituée de ses 4 autres marques. Aujourd’hui on s’intéresse à la 4e marque Soundcore spécialisée dans l’audio premium d’enceintes que nous avons déjà testées, ainsi que des casques et écouteurs. Nous avons testé leurs écouteurs, les Life P2 et voici notre ressenti.

Un design qui en vaut la chandelle

Petits, de couleur noire, les Life P2 sont simples et efficaces, ils accompagneront vos tenues en toute simplicité. Une adaptation de la stabilité puisque l’on dispose de 5 embouts de tailles (XS/S/M/L/XL). S’adaptant ainsi à tous conduits auditifs pour le confort de tous les utilisateurs. Ils seront parfaits à utiliser lors de vos balades ou pour pratiquer votre sport. Pour le boîtier, Soundcore a opté pour un contenant de forme ovale qui selon nous plaira au grand public. Cela contraste avec les matériaux utilisés pour la conception du boîtier. En effet, ce dernier est entièrement fait en plastique ce qui le rend très vulnérable en cas de chute. On pourrait croire qu’il s’agit d’une boîte à lunette miniature, mais dans laquelle se cachent de véritables petits joujoux auditifs.

De bonne fonctionnalités de la part des Life P2

Les Life P2 ont un design aux abords simplistes cachant de nombreuses fonctionnalités avec des appels clairs grâce aux 4 microphones dotés de la dernière technologie de réduction du bruit CVC. De la fonction True Wireless permettant de passer de stéréo à mono en rangeant l’un des écouteurs dans l’étui. Le couplage se fait en une étape ce qui est rapide puis se servent de la technologie PUSH AND GO pour se reconnecter automatiquement au dernier appareil couplé. Avec son revêtement waterproof, vos écouteurs seront protégés de la pluie et de la sueur grâce à sa certification IPX7. Du Bluetooth 5 permettant une connexion ultra-stable entre les écouteurs sans fil et votre appareil. Un bouton positionné au niveau de l’embout extérieur vous permettra d’effectuer certaines actions telles que décrocher un appel téléphonique, mais encore mettre en pause sa musique, la passer ou même d’activer le contrôle vocal en restant appuyé 2 secondes.

Un audio convainquant

Le son est l’élément le plus important pour une paire d’écouteurs, c’est ce qui va définir son prix. Grâce à l’intra-auriculaire, le son est bien isolé et produit de bonnes basses grâce à la technologie Bass up. En revanche les Life P2 ne possèdent pas la réduction de bruit, mais rappelons qu’il s’agit de True Wireless à 50 €. La spatialisation est distincte que ce soit pour jouer aux jeux vidéo ou pour écouter une musique en 8D. Lorsque la distorsion est à son niveau maximum le son ne sature pas, mais évitez tout de même de rester au maximum.

Le manque de batterie n’est plus qu’un mauvais souvenir

Un point fort de ces True Wireless est l’autonomie qui bien évidemment est la deuxième chose la plus attendue par des gens qui écoutent de la musique. Les Life P2 disposent de 7 heures d’autonomie sur une seule charge pour un total de 40 heures grâce au boîtier de charge. Si vous êtes impatients, ne vous inquiétez pas : il suffit de 10 minutes de charge pour une heure d’écoute.

Conclusion des écouteurs Life P2

Les Soundcore Life P2 sauront en charmer plus d’un de par leur design minimaliste. Le grand public saura apprécier l’autonomie qualitative de ces True Wireless. Avec son prix abordable de 50 € faisant des écouteurs de Soundcore un must have. Surtout si vous cherchez des écouteurs premiers prix. On regrettera l’absence de réduction active du bruit mais compréhensible à un tarif si bas. Un investissement dans ces écouteurs ne vous sera que bénéfique alors foncez !

Soundcore Life P2 7.6 Son 7.5/10

















Fonctionnalités 9.0/10

















Finitions 6.5/10

















Prix Accessible 7.0/10

















Rapport Qualité/Prix 8.0/10

















Points positifs Son

Stabilité

Autonomie

Etanche

Design Points négatifs Matériaux