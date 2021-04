Vite Ma Dose : une application pour se faire vacciner contre la Covid-19 près de chez vous

Afin de faciliter le processus de prise de rendez-vous pour se faire vacciner contre la Covid-19, nous apprenions récemment la mise en place d’une plateforme web dédiée du nom de Vite ma Dose. Grâce à cette dernière, il est possible de rapidement trouver des créneaux disponibles dans les centres de vaccinations près de chez vous. Aujourd’hui, ce service est disponible directement à travers des applications Android et iOS.

Au fur et à mesure des mois, la campagne de vaccination contre la Covid-19 s’ouvre à de nouvelles personnes. En effet, l’ensemble des adultes de plus de 55 ans ont récemment eu accès à la vaccination. De plus, des métiers sont désormais prioritaires tels que les policiers, gendarmes ou encore les personnels enseignants. La liste va prochainement continuer de s’allonger avec d’autres métiers dès ce samedi afin de permettre un accès plus large à la vaccination.

Cependant, trouver un rendez-vous disponible près de chez soi peut parfois s’avérer plus difficile que prévu. Pas de panique, Vite Ma Dose est là pour vous sortir d’affaire !

Vite Ma Dose se décline à travers une application Android et iOS

Depuis le début de la pandémie, vous avez surement entendu parler de Guillaume Rozier, un jeune ingénieur ayant développé CovidTracker, un outil permettant de suivre les derniers chiffres de la pandémie de Covid-19 sur le territoire français : nombre de cas, de vaccination, d’hospitalisations… Durant le mois d’avril, une nouvelle initiative a été lancée afin de permettre aux personnes de trouver facilement un rendez-vous pour aller se faire vacciner : Vite ma Dose.

À travers ce nouveau site web, les internautes peuvent désormais découvrir les rendez-vous disponibles. Après avoir recherché votre commune sur le site, les centres de vaccination ayant encore des doses disponibles s’afficheront. Il sera en plus possible de voir des informations détaillées sur les lieux de vaccination telles que le nom du centre, l’adresse, le numéro de téléphone ainsi que le vaccin utilisé. Juste en dessous, un bouton Prendre rendez-vous vous redirigera vers une des plateformes de réservation de rendez-vous pour se faire vacciner contre la Covid-19 (Doctolib, Maiia, Ordoclic, KelDoc…). On remarquera aussi le nombre de doses restantes ainsi que le nom de ladite plateforme de réservation utilisée.

La bonne nouvelle du jour est qu’une application Vite ma Dose vient d’être déployée pour les smartphones Android et iOS. Cette dernière reprend l’ensemble des points précédemment cités et reste entièrement gratuite, sans publicités et open source.

Pour la télécharger, cliquez simplement sur les liens ci-dessous :