Sony confirme l’arrivée du PlayStation Plus Video Pass

Sony vient officiellement de confirmer le lancement du PlayStation Plus Vidéo Pass. Face au Xbox Game Pass, la firme nippone confirme une période d’essai d’un an du service « Pass Video » en Pologne.

Depuis plus d’un an, les services de VOD ont vu leur côte augmenter auprès des consommateurs. Après Netflix, Amazon Prime Vidéo, Disney+, HBO MAX et BrutX, c’est au tour de Sony de lancer son service « Pass Video ». Ce service s’ajoutera à son abonnement PlayStation Plus. Ce n’est plus une rumeur, Sony lance une période d’essai d’un an en Pologne.

Des films et séries disponibles avec le PlayStation Plus

Une fuite majeure était survenue ce 21 avril 2021. Le site officiel polonais de PlayStation a révélé un nouveau service VOD, dénommé PlayStation Plus Video Pass. La description du service est claire. Les abonnés PS Plus pourront profiter de plusieurs films et séries sur leur PS4 et PS5. Cela vient s’ajouter aux jeux offerts chaque mois.

Après cette erreur, Sony a décidé d’officialiser le lancement du PlayStation Plus Video Pass le 22 avril 2021. Le service est entré dans une phase de test, du 22 avril 2021 jusqu’au 22 avril 2022, en Pologne. Pour une durée d’un an, ce test permettra aux abonnés polonais au PlayStation Plus d’accéder à une vingtaine de films et de séries signés Sony Pictures. Ainsi, le catalogue de VOD se verra recevoir des nouveautés tous les trois mois.

Le choix du site de lancement n’est pas un hasard. D’après Sony, le marché polonais a été choisi pour des raisons stratégiques. Nick Maguire, vice-président des services mondiaux de Sony Interactive Entertainment précise que “Nous savons très bien que nous avons une large base de joueurs en Pologne qui se distinguent par leur engagement et leur activité sur le réseau et les médias sociaux. Ils aiment aussi utiliser les plateformes de VOD. Pour nous, c’est la combinaison parfaite, le marché parfait, pour introduire un service test dans le cadre du programme PS Plus et voir ce qu’en pensent nos principaux utilisateurs”.

Cette phase de test permettra de jauger la popularité et la pertinence du service. Sony envisage un éventuel lancement mondial. Et ainsi « voir comment les joueurs vont bénéficier d’un tel service. Quels sont les titres qu’ils regardent, ce qui les intéresse, à quelle fréquence ils les utilisent”, poursuit Sony.

Les films et séries disponibles avec le PlayStation Plus Video Pass

Les joueurs polonais auront accès à 15 films et 6 séries à regarder directement sur leur PS4 et PS5.

Voici la liste des films et séries qui feront partie du lancement test en Pologne :

Pour les films :

Bloodshot

Jumanji : The Next Level

Zombieland 2 : Double Tap

Charlie’s Angels (2019)

Venom

The Equalizer 2

Baby Driver

Blade Runner 2049

Underworld : Blood Wars

Arrival

Sausage Party

Inferno

American Hustle

This is the End

Bad Boys (1995)

Pour les séries

Future Man

Super Mansion

Community

Deadly Class

S.W.A.T

Lost Girl

L’arrivée du Video Pass ne devrait pas engendrer une augmentation des prix de l’abonnement PlayStation Plus. Sony n’a pas annoncé de date de lancement officiel pour l’arrivée du service dans le monde. Pour autant, il faudra attendre au minimum quelques mois avant de voir arriver le PlayStation Plus Video Pass en France.