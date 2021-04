Garmin Venu 2 et Venu 2S : deux nouvelles montres connectées pour les sportifs

Discrètement, Garmin vient de présenter ce jeudi deux nouvelles montres connectées : la Venu 2 et la Venu 2S. Loin d’être très différents, ces deux nouveaux modèles se différencient principalement par la taille de leur cadran : 45,4 millimètres de diamètre pour la Venu 2 et 40,4 mm pour la Venu 2S. Découvrons ensemble ce que cette nouvelle gamme nous promet.

Après avoir présenté un modèle destiné à un public féminin, la Garmin Lily, l’entreprise américaine revient sur le marché avec deux nouvelles montres connectées au design et aux fonctionnalités sportives.

Que proposent les nouvelles montres connectées Garmin Venu 2 et Venu 2S ?

Pour commencer, les deux nouvelles montres connectées de Garmin profitent d’un écran AMOLED encadré par un châssis en acier inoxydable. Doté de plusieurs types de bracelets, les Venu 2 et Venu 2S promettent un design tout en élégance et personnalisable à souhait. Pour le modèle standard, la dalle sera de 1,3 pouce. La déclinaison 2S sera plus adaptée aux petits poignets avec un écran de 1,1 pouce.

Du côté des fonctionnalités, nous retrouvons des capteurs permettant de mesurer la fréquence cardiaque, le taux d’oxygénation du sang, d’analyser le sommeil, surveiller son stress, l’hydratation, la respiration ou encore le cycle menstruel. Créées pour les sportifs, les Venu 2 et Venu 2S permettent d’afficher des exercices animés directement depuis son poignet. Il sera même possible de créer ses programmes d’entrainements en sélectionnant quelques-uns des 1 400 exercices disponibles. Les nouvelles montres connectées pourront aussi suivre 25 sports différents et proposeront un programme de musculation avancé.

Parmi les autres fonctionnalités disponibles, nous remarquons notamment la présence du service de paiement Garmin Pay ou encore la compatibilité avec Spotify. Cette dernière permet notamment de télécharger des morceaux ou playlists afin d’écouter de la musique directement depuis sa montre. En mode montre connectée, l’autonomie de la Venu 2 sera de 11 jours, 10 jours pour la version 2S. Avec le GPS activé, l’autonomie tombera à 8 heures pour le modèle standard et 7 heures pour la Venu 2S.

Les deux nouvelles montres de Garmin sont d’ores et déjà disponibles au prix de 399,99 euros.

