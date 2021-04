Test – Fitbit Sense : votre santé à portée de poignet

La Fitbit Sense est la dernière née de la marque américaine. Cette dernière est axée sur la santé et le bien-être de son utilisateur. C’est un axe fort de cette Smartwatch. C’est d’ailleurs ce que nous a confirmé la porte-parole de la marque, mais nous y reviendrons ultérieurement. Nous avons par le passé testé différents modèles de chez Fitbit et nous n’avons jamais été déçus. Je dois avouer toujours utiliser quotidiennement ma Fitbit Ionic Adidas.

Mais qu’en est-il de cette nouvelle Sense. C’est ce que nous allons voir dans ce test.

Le design selon Fitbit

Cette nouvelle smartwatch de l’entreprise américaine bénéficie d’un design soigné. Les plus attentifs d’entre vous remarqueront la similitude avec la Versa 3. La montre que nous avons eue en test est un modèle de couleur or pâle en acier inoxydable avec un bracelet blanc lunaire. Ce dernier est un modèle « Infinity Band » entièrement en silicone souple. Il n’y a ni boucle ni attache rigide. Cela rend le port de la montre très confortable. À noter que la boîte contient un second bracelet en taille L. La montre est équipée de base d’un bracelet en taille S.

La Sense possède une forme carrée rappelant un peu le design de l’Apple Watch. Le cadre en acier doré se mêle parfaitement avec la couleur du bracelet et du noir profond de l’écran. Ce dernier possède d’ailleurs un verre Gorilla Glass 3. Cette montre est robuste, malgré plusieurs gestes maladroits avec la montre au poignet durant le test. Elle ne porte aucun stigmate.

La montre ne possède pas de bouton, tout est tactile. En effet, le côté gauche possède une touche capacitive. La Sense émettra une légère vibration quand on appuie sur cette zone. Bien que quelque peu déroutant au début, on prend vite l’habitude. C’est d’ailleurs plutôt malin comme solution, cela évite d’appuyer sur le bouton par mégarde.

Le côté droit de l’appareil possède un haut-parleur et un micro permettant ainsi de prendre ses appels avec la montre ou d’utiliser les assistants vocaux. Pour finir sur le design, l’arrière de la Fitbit est doté d’une série de capteurs de dernière génération. Le PurePulse 2.0 est la nouvelle version du capteur de fréquence cardiaque maison. Grâce à ce dernier, vous pouvez surveiller au plus près votre cœur, il est même possible de faire un électrocardiogramme (ECG) sur la montre. Le second capteur offre la possibilité de connaître votre température cutanée. Vous pouvez également suivre votre saturation en oxygène (SpO2).

Un écran amoled de qualité

La Fitbit Sense est pourvue d’un écran Amoled de 1,58 pouce avec une résolution de 336 x 336 pixels. Cet écran offre des contrastes très profonds, c’est flagrant sur les noirs. Les couleurs sont chaleureuses. Cela offre un très bon confort de lecture. La technologie Amoled permet également de limiter la consommation d’énergie ce qui est très important pour ceux qui comme moi préfèrent un affichage permanent.

Petit bémol, la Sense n’a pas de capteur de luminosité ambiante, c’est dommage. Il faut du coup rentrer dans les réglages pour changer la puissance.

Coté personnalisation, avec les différents modèles de cadran disponibles chacun y trouvera son compte. Par défaut Fitbit fournit cinq modèles différents, mais il existe un catalogue très large composé de cadrans créé par des développeurs tiers.

Une vraie Smartwatch !

La montre offre une connectivité à toute épreuve. Avec elle vous pourrez consulter vos messages et y répondre (uniquement avec un smartphone Android). Vos appels pourront également être passés via la Sense. Elle intègre de base différentes applications : Metéo, Spotify, Deezer, etc. Fitbit propose un catalogue d’applications installables sur l’appareil. Par contre, cela manque un peu de choix, à titre d’exemple si vous êtes client Apple Music vous ne pourrez pas en profiter. Idem pour Strava ou Runtastic.

Pour la première fois chez Fitbit, Amazon Alexa est intégré dans la montre ainsi grâce à son micro, vous pourrez lancer des requêtes vocales. L’accès rapide à Alexa peut se faire via un raccourci sur le bouton gauche.

Ionic vs Sense



La Sense intègre une puce NFC vous permettant de payer avec votre montre. Sur notre territoire, ce service n’est disponible qu’avec quelques établissements bancaires pour le moment : Crédit Mutuel, Fortuneo, Max, PCS, Revolut, TransferWise, Boursorama, bunq et Curve.

Côté autonomie, cela sera variable selon votre utilisation. La durée la plus longue que nous avons pu obtenir est de 6 jours sans recharge. Pour cela, pas d’utilisation du GPS et pas d’affichage permanent. C’est une belle avancé par rapport à l’ancienne Ionic.

Bref elle a tout ce qui fait une Smartwatch moderne. Elle n’a rien à envier à l’Apple Watch si ce n’est un catalogue d’applications plus limité

La santé au coeur de la stratégie Fitbit

Lors de ce test, nous avons eu l’occasion d’échanger avec la porte parole de Fitbit et nous la remercions pour son temps alloué à nous présenter la stratégie santé de la marque. Fitbit veut que la Sense soit plus qu’une montre connectée. Cette dernière est capable de suivre votre santé grâce à ses capteurs qui mesurent en temps réel certain de vos signes vitaux. La montre est capable de vous alerter en cas signe suspect au niveau cardiaques ou en cas de hausse de stress trop importante. L’appareil compile également différentes données collectées tout au long de la journée et de la nuit et génère des rapports complets téléchargeables au format PDF.

A noter que l’application vous permet également de lire et de comprendre aisément les données grâce à une notation sur 100. Dans mon cas présenté ci-dessous, vous pouvez constater la qualité de mon sommeil est bonne avec un score de 86. Pour les plus pointus, vous pouvez avoir plus de détails.







Bien entendu, la montre sera votre partenaire privilégié pour vos activités sportives. Il est possible de faire un choix parmi toute une liste de sports différents : Marche, course à pied, vélo, sport de combat, etc. bref tout le monde y trouvera son compte. La montre est capable de detecter une activité automatiquement sans que vous ayez besoin de la déclencher. Bien que pratique cette fonction est parfois trop sensible lors de ce test, la Sense a declenché des activités sportives lors de simples ballades en moto.







Lors des sessions running, la Sense à bien joué son rôle. Elle capte rapidement le signal GPS, et les informations pendant la course sont facilement accessibles. Vous pouvez ainsi gérer au mieux votre effort. Bien entendu, vous pouvez le faire en musique en synchronisant votre casque ou écouteurs. Bref, vous pouvez laisser votre smartphone à la maison.

Fitbit Premium

Autre point fort de la stratégie de la marque : Fitbit Premium. Tous les acheteurs de la Sense bénéficieront de 6 mois offerts au service premium. Grâce à ce dernier, vous aurez accès à des programmes guidés de méditation, des analyses plus avancées du sommeil, des défis personnalisés. Malheureusement la plupart de ces programmes soient en anglais uniquement. Fitbit Premium offre aussi la possibilité de télécharger un rapport bien-être faisant un résumé de vos activités sur les 30 derniers jours. C’est un bilan vraiment très complet, il permet de faire le point sur tous les éléments receuillis par la Sense.







Conclusion

La Fitbit Sense est vraiment une très bonne montre connectée. La marque met pleinement en avant sa volonté de développer le bien-être de ses utilisateurs. Il faut avouer que c’est réussi. Vous avez tous les outils pour améliorer votre qualité de vie. Nous vous la recommandons vivement, elle est disponible sur Amazon au prix de 299,95€.

Produit disponible sur Fitbit Sense, La Montre Connectée Intelligente pour La Santé Via des Outils pour La Suivi Cardiaque, La Gestion du Stress & L’Évolution de La Température Cutanée

Voir l'offre 251,21 €