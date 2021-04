PlayStation : Sony ajoute l’accès gratuit à des films et séries aux abonnés PS Plus

Face au Xbox Game Pass, Sony n’a pas beaucoup d’arguments avec son service PlayStation Plus ou encore le PlayStation Now. Afin d’entrer plus vivement en concurrence avec Microsoft, nous venons d’apprendre que la firme nippone avait décidé d’inclure un « Pass Video » dans le PS Plus afin de permettre aux joueurs d’accéder gratuitement à des films et séries.

Les services de SVOD ont aujourd’hui la côte auprès des consommateurs. Après Netlfix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO MAX ou encore BrutX, Sony souhaiterait prendre avantage de cette tendance en ajoutant un service dédié à son abonnement PlayStation Plus. C’est en tout cas ce que nous a révélé le site polonais de PlayStation.

Des films et séries disponibles gratuitement avec le PlayStation Plus ?

Le mercredi 21 avril 2021, nous avons eu confirmation par le média Video Games Chronicle de l’arrivée d’un nouveau service dans le PlayStation Plus. En effet, le site polonais de PlayStation a affiché la mention suivante : « Un nouvel avantage disponible pour un temps limité sur PlayStation Plus… PS Plus Video Pass est un essai du service actif entre le 22 avril 2021et le 22 avril 2022. L’abonnement est disponible aux abonnés PS Plus en Pologne ». Le « PlayStation Plus Video Pass » semble ainsi être un premier de Sony vers une réponse au Xbox Game Pass. Nous ne savons cependant pas quelles sont les ambitions de la firme japonaise à travers cette offre.

Pour rappel, Sony a récemment annoncé la fin de la vente et de la location de films et séries sur le PlayStation Store dès le 31 août prochain. Le PlayStation Plus Video Pass serait ainsi une façon détournée de remplacer ce service en proposant des séries et des films en streaming aux abonnées PS Plus. Des interrogations restent tout de même en suspens. En effet, nous ne savons pas quels contenus seront exactement proposés par le service. Nous savons pour le moment uniquement que Venom, Retour à Zombieland et Bloodshot seront disponibles. De plus, nous ne savons pas si l’arrivée de ce service fera augmenter le prix de l’abonnement ou s’il sera déployé plus largement à l’international.

Suite à la fuite sur internet du PlayStation Plus Video Pass, nous pourrions voir rapidement arriver un communiqué détaillant précisément ce nouveau service. La période d’essai débutant aujourd’hui, nous devrions probablement en savoir plus très rapidement.

