BrutX : la nouvelle plateforme de SVOD de Brut est lancée

C’est officiel, Brut vient de lancer son service de SVOD baptisé BrutX. Le média vient donc s’immiscer dans la concurrence parmi les grands tels que Netflix, Prime vidéo et Disney+. L’offre se compose de séries, films et documentaires.

BrutX, quel est son catalogue ?

BrutX, offre du contenu original exclusif avec en grande majorité pour cette catégorie, des reportages et documentaires. Également, BrutX propose une sélection de films, séries et courts-métrages. La plateforme compte notamment se démarquer grâce à « une mise en avant de thèmes encore peu traités dans les grands médias« .

Par ailleurs, le service de SVOD propose du contenu très engagé. En effet, un fond de catalogue autour du féminisme, de la lutte contre le racisme et de la protection de l’environnement est annoncé. De plus, d’autres thématiques telles que LGBT et violences urbaines sont proposées. A contrario, les autres plateformes SVOD offrent très peu de contenu de ce type. Par ailleurs, à l’occasion de son lancement, BrutX a acquis les droits de Veneno. Il s’agit d’une série espagnole qui relate l’histoire de Cristina Ortiz Rodríguez, chanteuse transgenre disparue en 2016. Des documentaires chocs sont d’ores et déjà disponibles comme Black Dragon, un documentaire sur les chasseurs de skinheads à Paris, ou encore Eating Animals, un reportage anti-viande. Le public visé est donc très large et la plateforme promet du contenu exclusif régulièrement.

Un tarif attractif

BrutX ne propose qu’une offre unique à 4,99€ par mois sans engagement (une seule connexion simultanée). Le service est disponible sur mobile (iOS et Android), Windows, mac OS ou via Chromecast. De plus, BrutX est disponible sur les box Orange et Free ou directement sur AppleTV et AndroidTV. A noter que pour son lancement, un partenariat avec Fnac/Darty offrira un mois d’abonnement aux clients ayant dépensés 15€ en magasin. Les adhérents Fnac+ pourront également bénéficier d’une offre qui leur permettra d’accéder à BrutX pour 3,99 euros par mois pendant un an, au lieu de 4,99 euros.

