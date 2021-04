En ce jeudi 8 avril, Nokia vient d’annoncer ses nouveaux smartphones. Quatre modèles sont proposés : les Nokia G10 et G20 ainsi que les X10 et X20. Voici un premier aperçu de la gamme.

Le récapitulatif concernant la nouvelle nomenclature des smartphones Nokia

Nokia G10 : l’entrée de gamme endurant





Ce Nokia G10 est le smartphone le plus abordable des quatre. Pour chacun des smartphones, la marque a associé un slogan. Celui du G10 est : « The power to keep up with your family ». Le smartphone est destiné à toute la famille. L’accent est mis sur la batterie, censée durer des jours. La batterie de 5 050 mAh promet une autonomie jusqu’à 3 jours. On retrouve un écran de 6,5 pouces HD+, 3 ou 4 Go de RAM et 32 ou 64 Go de mémoire. Comme les autres smartphones de la gamme, il se chargera en USB-C. Nokia propose le G10 à partir de 149,90 euros.

Nokia G20 : un photophone à prix abordable





Le Nokia G20 est le grand frère du G10. En effet, il reprend quasiment toutes les caractéristiques du G10, en ajoutant quelques fonctionnalités intéressantes et pertinentes. Tout d’abord, l’accent est mis sur la photo. Le capteur principal est un 48MP f/1.79. On aura également un ultra grand-angle de 5MP, un macro de 2MP ainsi qu’un dernier de 2 MP. Pour 30 euros supplémentaires, ce smartphone a des atouts non négligeables par rapport au G10. Il conviendra parfaitement aux amateurs de photos qui ne souhaitent pas se ruiner. Le Nokia G20 sera proposé à partir de 179,90 euros.

Nokia X10 : un très bon écran accompagné de la 5G

Le Nokia X10 est un smartphone d’une gamme supérieure. Tout d’abord, il proposera de la 5G, grâce au Snapdragon 480. Accompagné de 4 ou 6 Go de RAM, il sera très performant. De plus, il bénéficie d’Android 11 et le constructeur garantit 3 ans de mises à jour. Ensuite, son écran est un réel atout. On retrouve une dalle de 6,67 pouces FHD+ avec une luminosité maximale de 450 nits. Pour le déverrouiller, un capteur d’empreintes digitales est présent sur la tranche. Le Nokia X10 sera proposé à partir de 329,90 euros.

Nokia X20 : le premium de la gamme

À la manière du G20, le X20 est une évolution du X10. L’appareil photo sera meilleur avec un capteur principal de 64 MP. Le slogan « Finally, a phone to feel good about » retranscrit bien l’ADN de ce smartphone. Il proposera tout ce dont vous avez besoin sans pour autant faire exploser votre budget. L’écran sera identique à son petit frère, tout comme la batterie de 4470 mAh. Nokia propose le X20 à partir de 329,90 euros, c’est le plus haut de gamme des smartphones présentés lors de cette annonce.

