Test – Devolo Mesh WiFi 2 : un WiFi performant pour toute la famille

Les Devolo Mesh WiFi 2 sont une nouvelle gamme de CPL qui se destine aux personnes ayant des problèmes de WiFi. Entre le télétravail, les cours en visioconférence et les loisirs, il est primordial d’avoir une très bonne couverture WiFi afin que chaque membre de foyer puisse travailler ou se divertir dans de bonne condition.

Présentation des Devolo Mesh WiFi 2

Si vous connaissez déjà un petit peu Devolo, vous n’allez pas être dépaysé. En effet, côté design on garde de grands blocs blancs un petit peu compliqués à cacher dans son intérieur. Néanmoins, il présente l’énorme avantage de posséder une prise électrique, ce qui évite de facto de condamner celle sur laquelle le CPL est branché. On retrouve sur la face avant, deux boutons qui font office de témoin lumineux pour respectivement : la liaison CPL et la connexion Wifi.

Pour autant, malgré la vocation wifi clairement affichée des Devolo Mesh WiFi 2, la face inférieure accueille deux ports Ethernet. D’ailleurs afin de limiter la charge sur le wifi, nous vous recommandons de privilégier l’Ethernet dès que cela est possible. D’ailleurs sur cette gamme, les trois CPL sont strictement identiques, ce qui n’était pas le cas sur les générations précédentes que nous avons également testé.



L’installation des Devolo Mesg WiFi 2 est toujours aussi simple, puisqu’il suffit de brancher les CPL et l’appairage est automatique. Pour cloner rien de plus simple, il suffit d’appuyer sur le bouton en forme de petite maison de l’adaptateur connecté à votre box ainsi que lancer la fonction WPS de votre box internet. Dès lors en quelques minutes, votre WiFi va être cloné et vous allez pouvoir profiter de votre WiFi partout dans la maison (sans reconfiguration) grâce au WiFi Mesh.

On note la présence de la nouvelle norme WP3 qui permet du chiffrement via une clé de 192 bits. Sachant que si l’ensemble de vos appareils ne le gère pas encore, il est possible de faire un mix WP2/WP3 dans les paramètres. Malgré tout on regrette toujours l’absence de la technologie WiFi 6.

Application et interface web

Devolo est plutôt un bon élève en termes d’application ! En effet, le constructeur propose le Devolo Cockpit sur ordinateur ainsi que Home Network sur Android et iOS. Néanmoins, cela reste principalement des outils de visualisation de son réseau, les actions de configurations sont très limitées.

Dès lors qu’on souhaite passer à une configuration plus fine, il faut taper l’adresse IP du CPL dans son navigateur internet et dès lors vous aurez accès à la configuration du CPL. Rien à dire sur cette interface qui est extrêmement complète et qui permet aux plus geek d’entre vous de configurer vos CPL très finement. En effet, on retrouve une vue d’ensemble, des paramètres wifi, les paramètres liés aux CPL, les paramètres LAN et enfin les paramètres système.

Vous l’aurez compris les applications de visualisation ne sont pas d’une très grande utilité, il vaut mieux se tourner directement vers la version web pour effectuer différentes configurations. De plus, il serait appréciable d’avoir l’ensemble de ses appareils sur une seule et même page web au lieu d’être obligé de changer à chaque fois.

Débit et couverture WiFi des Devolo Mesh WiFi 2

Les Devolo Mesh WiFi 2 proposent une couverture WiFi hallucinante, il est possible de couvrir au moins 200m² avec le kit multiroom (3 appareils), ce qui devrait convenir à la majorité d’entre vous. Néanmoins, la qualité d’une connexion WiFi dépend énormément de votre maison ou votre appartement. En effet, si vous avez des angles, des murs épais ou d’autres spécificités les résultats peuvent s’en trouver moins bon.



Pour les différents tests de débit, nous avions en entrée un débit de 1Gbps minimum par seconde en download et 700 Mbps max en upload tout cela en fibre optique.

En LAN sur le module directement relié à la box

Premier test avec testmy.net

Deuxième test avec speedtest

Troisième test avec nperf

Avec les deux derniers tests on s’approche du fameux 1Gbps (maximum sur un port) avec presque 950Mbps. On note également un upload de 673Mbps soit presque que le maximum offert par mon opérateur.

En LAN sur un module distant

Débutons nos tests en LAN avec testmy.net

On constate des pics à 360 Mbps avec une moyenne à 313 Mbps ce qui est tout à fait honorable. Sur ce test la vitesse en upload est un peu en retrait.

Le test avec FAST

La vitesse d’envoi est meilleure avec 210 Mbps

Le test avec Speedtest et nperf

On note un excellent ping de seulement 7 ms, ce qui est un très bon point pour nos avis gamer. De plus, l’upload est meilleur, car on atteint également les 300 Mbps. Néanmoins, on note pas mal de perte à noter qu’il y’a de fortes chances pour cela, soit lier à mon installation électrique plutôt qu’au produit. En effet, après discussion avec des confrères qui ne semblent pas avoir ce problème.

De plus, nous avons testé le téléchargement d’un fichier 1Go depuis notre NAS en local, cette opération à demander 26 secondes ce qui confirme la moyenne à 300 Mbps.

En Wifi sur le module relier directement à la box

Les tests en Wifi ont été réalisés avec un iPhone 12 Pro Max.

Sur Speedtest

Sur Nperf

À l’image du LAN, on obtient de très bons résultats en WiFi également.

En Wifi sur un module distant

Sur speedtest

Sur Nperf



Là encore les tests sont à l’image des résultats qu’on avait déjà en LAN.

Les débits qu’on obtient à l’issue des différents tests sont très bons ! De plus, la couverture est excellente ce qui va vous permettre de couvrir une très grande maison sans compromis. Petit point négatif, malgré leur taille vraiment imposante les CPL chauffent beaucoup.

Conclusion

Les Devolo Mesh WiFi 2 sont d’excellent produit avec des débits vraiment ahurissants. De plus, avec la technologie MESH vous allez pouvoir facilement couvrir une grande maison ou bien un appartement avec des spécificités un peu complexe. La grille tarifaire de Devolo reste élevée avec le starter kit (2 modules) proposé à 249,90€ ainsi qu’un pack multiroom (3 modules à l’intérieur) à 369,90€ avec une garantie de 3 ans.

Produit disponible sur devolo Mesh WiFi 2 Multiroom Kit

Voir l'offre 278,91 €