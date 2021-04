Top 5 cryptomonnaie à suivre en 2021

L’univers des cryptomonnaies est pris d’assaut par une horde de monnaies virtuelles. Dans le lot, on retrouve certaines qui se hissent dans le top des meilleures cryptomonnaies. C’est le cas du Dogecoin, du TFUEL, du ETH, du Bitcoin et du Vechain.

Bitcoin : une cryptomonnaie monnaie de référence

Le bitcoin est considéré comme l’ovni de la planète financière. C’est un moyen de paiement alternatif très utilisé dans le monde même si son contrôle échappe aux États. Cette monnaie virtuelle a connu une nette progression en 2017. Son unique fonction est de réaliser sans intermédiaire des paiements en ligne. Le bitcoin n’a point d’existence physique. Il ne dépend d’aucune banque centrale. Son système se base sur un puissant réseau dénommé la “blockchain”. La capitalisation du Bitcoin a été multipliée en réalité par 2,5 au cours de chaque année. Contrairement aux autres cryptomonnaies, le Bitcoin serait alimentée au cours de l’année 2021 par la chute de l’indice dollar et les injections perpétuelles de liquidités.

Qu’est-ce que le bitcoin ?

ETH : une crypto monnaie très utilisée

Ethereum est le challenger du Bitcoin. Elle constitue la deuxième cryptomonnaie en matière de valorisation. Sur la base des performances moyennes annuelles, cette monnaie virtuelle se classe dans le lot des grandes cryptomonnaies. Elle est plus utilisée à travers le monde en raison de la présence de plusieurs tokens. L’ETH est souvent associé à un indice boursier car les entreprises émettrices sont des acteurs majeurs de l’industrie cryptos. Toutefois, il reste assez volatil comparativement au Bitcoin. Il est très attendu au cours de l’année 2021 en raison de l’ampleur probable de la démocratisation au niveau des agents et le stress financier en vue pour les marchés financiers.

Qu’est-ce que le Ethereum ?

TFUEL : un grand pas dans la cour des grands

Cette monnaie virtuelle passe de 1,7Mds d’euros de capitalisation à 3,5Mds d’euros. On note en effet une certaine ampleur au niveau des flux de capitaux durant l’année 2020. L’investissement n’est plus donc si spéculatif. TFUEL fait partie des géants qui jouissent de la démocratisation des cryptomonnaies pour l’épargne individuelle. TFUEL va bien bénéficier en 2021 d’une hausse des cours des cryptomonnaies.

Qu’est-ce que le TFUEL ?

Dogecoin : le sésame vers la finance décentralisée

Dogecoin parti d’une blague fait son entrée dans les plus grandes cryptomonnaies. Le concept n’a point caché ses ambitions au cours de cette année. Elle veut faire une entrée fracassante dans la finance décentralisée (DeFi) au cours de l’année 2021. Plusieurs services sont proposés aux institutionnels et particuliers qui payent les achats internationaux avec Dogecoin. Cette cryptomonnaie est intéressante et buzz depuis quelques jours, avec des croissances à plus de 200% par jour

Qu’est-ce que le Dogecoin ?

Vechain : une vraie cryptomonnaie concurrente à Bitcoin

Le Vechain est un véritable concurrent du Bitcoin. Il conserve sa place dans le top 5 des cryptomonnaies en capitalisation. Cette cryptomonnaie est acceptée par plusieurs agents en raison de la rapidité forte qu’elle offre en matière de minage. C’est une crypto monnaie sur laquelle il faut compter en 2021 compte tenu de la dynamique enclenchée au cours de l’année 2020 et de ses forts partenaires.

Qu’est-ce que le VeChain ?

Vous pouvez acheter des crypto directement sur Binance et les stocker sur votre propre wallet.