Le TFUEL, qu’est-ce que c’est ?

Theta est un réseau basé sur des cryptomonnaies désireuses de révolutionner l’univers du streaming vidéo. Il s’agit des cryptomonnaies THETA et TFUEL. Les influenceurs parlent beaucoup plus de THETA. Ce dernier n’est rien sans son second token : le fameux TFUEL.

Le fameux TFUEL

TFUEL est bel et bien le carburant du réseau. C’est l’argent qui booste le fonctionnement de tout le système. Le TFUEL permet de payer tous les frais de transaction de THETA et de TFUEL. Il est utilisé pour non seulement créer mais aussi activer les smart contracts. On s’en sert pour payer en outre le service de CDN décentralisé. Le CDN ou Réseau de diffusion de contenu coûte très cher aux sociétés de streaming telles que Twitch et YouTube. Le TFUEL est très sous-évalué comparativement à THETA. À ces débuts, le dit projet n’avait point sa propre blockchain. Il n’y avait qu’un token ERC20 dénommé THETA. Avec l’arrivée de son propre réseau au cours du mois de mars 2019, TFUEL a fait son apparition comme un nouveau token. Il est moins connu sur le marché des cryptomonnaies. Il a par conséquent moins d’investisseurs que la cryptomonnaie THETA.

Sur les pas de THETA

THETA Token est accessible sur la plateforme. Cette cryptomonnaie est très utilisée dans le domaine du streaming vidéo. Le but est d’aider les acteurs du secteur du streaming à faire face à des problématiques considérables. L’idée en réalité est d’améliorer considérablement la qualité des vidéos qui sont disponibles en streaming. L’équipe de THETA propose une solution pour faire face aux coûts assez élevés des infrastructures. L’idée principale est d’amener les utilisateurs du service streaming possédant une bande passante ou même de l’espace disponible sur leur PC de les mettre à disposition de la communauté. Le dit projet est appuyé par Steve Chen, cofondateur de Youtube. Le système étant jugé inefficace, l’équipe de THETA a mis sur pied TFUEL.

Des prouesses envisageables

TFUEL ambitionne avec THETA mettre en place un écosystème efficace dans lequel les utilisateurs ont la possibilité de gagner des tokens et de récompenser de façon directe les créateurs. Le système pourrait ainsi se passer des intermédiaires. Les coûts seraient par conséquent réduits. Il serait ainsi plus aisé de rémunérer les utilisateurs et surtout d’assurer un service de qualité. La blockchain cherche à résoudre les problèmes du marché pour l’instant très centralisé. Le projet serait viable dans le temps à la condition que le prix des TFUEL augmente comparativement à celui de THETA. De façon pratique, l’offre de TFUEL sans une augmentation de la demande permettrait de réduire de façon mécanique le prix. La différence de prix avec la monnaie virtuelle THETA doit diminuer en principe pour rendre le projet viable dans le temps.

Pour obtenir du TFUEL vous pouvez soit aller sur Theta.tv et regarder des lives, en miner avec l’application Theta Token ou simplement en acheter sur Binance.