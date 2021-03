Donald Trump va lancer son propre réseau social

Banni depuis maintenant deux mois des principaux réseaux sociaux, Donald Trump a trouvé l’alternative idéale pour pouvoir s’exprimer librement sur internet. Un de ses conseillers vient en effet de dévoiler que l’ex-président des États-Unis fera son grand retour à travers son propre réseau social.

Début janvier, le 45ᵉ président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump, s’est vu banni de plusieurs plateformes après la prise du capitole par des partisans pro-Trump ainsi qu’une énième accusation soulignant des élections présidentielles truquées. Bloqué temporairement, l’ex-président a finalement encouru une exclusion définitive sur certains réseaux sociaux.

Jason Miller, l’un des conseillers de Donald Trump vient de tenir une interview auprès de la chaîne Fox News. Ce dernier a ainsi déclaré « Je pense que le Président Trump va faire son retour sur les réseaux sociaux dans deux ou trois mois, avec sa propre plateforme ». Il ajoute ensuite « C’est quelque chose qui, je pense, sera le média social le plus populaire. Il va complètement redéfinir le jeu, et tout le monde va attendre et regarder ce que le président Trump fait ».

De premières réunions à propos de ce projet de réseau social avec des « contacts haut placés » auraient d’ailleurs déjà eu lieu au sein de la villa Mar-a-Lago de Donald Trump en Floride. D’après le conseiller, la plateforme devrait accueillir « des millions et des millions, des dizaines de millions d’utilisateurs ».

Le projet doit cependant être vraiment bien ficelé avant d’être lancé. En effet, le réseau social conservateur Parler, ayant accueilli Donald Trump et ses partisans a précédemment, avait rapidement été exclu de toutes les plateformes suite à un manque de modération. La régulation des publications sur le futur réseau social de l’ex-président des États-Unis devra donc être exemplaire afin d’éviter une situation similaire.