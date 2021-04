Apple Podcasts va désormais proposer du contenu payant

Nous vous en avions parlé il y a tout juste quelques jours : Apple a refondé son application Podcasts. En effet, Apple a annoncé lors de la Keynote d’avril l’ajout d’une option qui permettra aux podcasts de proposer des abonnements payants.

Une refonte globale de l’application Podcasts

Au cours des dernières années, le format podcast a connu une ascension fulgurante. Depuis plus de 15 ans, la firme de Cupertino n’a cessé de croire en ce format, malgré une longue période où les podcasts étaient bien loin du succès actuel. Lors de l’événement Spring Loaded, Apple a annoncé une refonte de son application. La principale nouveauté concerne la refonte graphique. Désormais, chaque podcast aura droit à une page dédiée non seulement pour l’émission, mais également pour l’épisode.

De plus, Apple va permettre aux créateurs de podcasts de regrouper toutes leurs émissions au sein de « chaînes ». Il s’agit là, pour Apple, de proposer aux auditeurs de podcasts les émissions d’un créateur qu’ils apprécient déjà. Enfin, la société a annoncé pour cette occasion l’arrivée d’offres payantes pour profiter de certaines émissions.

En effet, jusqu’ici, l’entièreté du contenu proposé était totalement gratuit.

Apple va rémunérer les créateurs avec des abonnements payants

Autre changement majeur : l’arrivée d’offres payantes pour profiter de certaines émissions. Cette décision de proposer ou non son contenu payant reviendra aux créateurs.

Apple explique que les créateurs qui souhaitent mettre en place une offre payante percevront 70% de l’abonnement pour la première année, et 85% par la suite. Au cours de la Keynote, Tim Cook a déclaré : “Maintenant vous pouvez aider vos animateurs favoris à construire leur modèle économique et contribuer à leur créativité”. Jusqu’à présent les créateurs de contenus peinent à développer un modèle économique viable avec leur podcast, et passent très souvent par des plateformes comme Patreon ou Tipeee afin de recevoir des dons de soutiens de la part des auditeurs.

Tous les créateurs pourront souscrire à ce nouveau programme et mettre en ligne des abonnements payants. Dans le cas de créateurs indépendants, ces abonnements permettront aussi de les rémunérer régulièrement. Apple tente de réinventer l’économie du podcast et pourrait la rendre rentable pour certains passionnés.

Envie d’en savoir plus sur les annonces faites durant cette Keynote ? Découvrez l’iPad Pro, l’iMac, les Airtags ou encore l’Apple TV !