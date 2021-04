Apple TV 4K 2021 : plus de puissance et une nouvelle télécommande

Lors de sa keynote du 20 avril, Apple a renouvelé son Apple TV 4K. Cette nouvelle génération se veut ultra-performante avec notamment l’arrivée de la puce A12 Bionic. Elle est dotée du Dolby Vision, avec une fréquence d’images élevée HDR.

Apple TV 4K : une image parfaitement calibrée

Sur le marché depuis plus de trois ans, l’Apple TV 4K a désormais un successeur. Outre l’iPad Pro 2021 ou les nouveaux iMac, la keynote Apple de ce mardi 20 avril aura été l’occasion pour la marque américaine de présenter la nouvelle génération de son boitier de streaming.

Ce nouveau produit se démarque par une fonction très intelligente. Vous pouvez recalibrer la qualité de l’image grâce à votre iPhone 12. Il suffit de placer le téléphone devant votre téléviseur pour que les capteurs placés dans l’encoche de l’iPhone captent la lumière émise par l’écran pour refaire correctement la balance des blancs.

Apple a décidé de doper les performances de cette Apple TV 4K grâce à l’utilisation de la puce A12 Bionic. Grâce à ce composant, qui équipait l’iPhone XS, la nouvelle Apple TV 4K prend en charge la vidéo HDR (High Dynamic Range) et Dolby Vision à haute fréquence d’images.

Par ailleurs, afin de permettre une optimisation du contenu, Apple indique qu’il collabore avec des fournisseurs de services tels que FOX Sports, NBCUniversal, Paramount+, Red Bull TV, et Canal+, pour la prise en charge des vidéos HDR à haute fréquence d’image. Enfin, vos vidéos filmées sur l’iPhone 12 peuvent être affichées en Dolby Vision et à 60 ips via AirPlay. Ce boitier pourra se connecter en Wifi 6 à votre installation, si votre box est compatible.

Une nouvelle télécommande avec des commandes tactiles

Enfin, Apple présente une nouvelle télécommande, qui est livrée avec l’Apple TV 4K. Cette nouvelle télécommande a un design en aluminium, et dispose d’un clickpad avec des boutons directionnels. Via des commandes tactiles, vous pouvez naviguer dans l’interface, avancer et reculer dans votre série ou film. Il suffit de faire glisser le pouce dessus. Cela rappelle les anciennes générations de l’iPod. Le bouton pour invoquer Siri a été déplacé sur la tranche, ce qui permet un meilleur accès. Et il y a également un bouton « power » pour allumer ou étendre la télévision, ainsi qu’un bouton mute.

L’accent a été également mis sur le développement durable, avec la campagne zéro déchet d’Apple.

Prix et disponibilités de l’Apple TV 4K

L’Apple TV 4K 2021, avec la télécommande, est proposée en France aux prix de 199 et 219 euros en fonction de la configuration de stockage : 32 ou 64 Go.

Source : Apple

Le produit pourra être commandé dès le 30 avril et sera livré aux alentours de la mi-mai.

