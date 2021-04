Apple dévoile un nouvel iMac avec puce M1 et écran ultra-fin

Lors de la Keynote d’Apple, le 20 avril, un nouvel iMac 24 pouces a été présenté. La particularité de celui-ci est d’intégrer une puce M1, fabriquée par la firme californienne. Ces nouveaux iMac seront, pour la première fois, déclinés en plusieurs coloris.

iMac M1 : un nouveau design et 7 couleurs

Après avoir dévoilé l’année dernière les nouvelles versions de ses MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini, Apple a présenté, ce mardi, à l’occasion de sa keynote virtuelle, son tout nouvel iMac. Comme les ordinateurs précédents, il est doté de la nouvelle puce Apple M1. Néanmoins, contrairement aux autres modèles, il profite d’un tout nouveau design, plus en adéquation avec les iPhone et iPad de la marque. Le nouvel iMac sera proposé en sept coloris : gris, bleu, violet, rouge, orange, jaune ou vert.

Source : Apple

Le nouvel iMac M1 d’Apple profite ainsi d’un design anguleux, au look plus industriel, qui rappelle les iPhone et les iPad. Il est également beaucoup plus fin, avec seulement 11,5 mm d’épaisseur. Il embarque la puce M1 que l’on retrouve sur les MacBook Air et Pro. Cette nouvelle puce permet à l’iMac de ne pas chauffer déraisonnablement et d’embarquer seulement deux ventilateurs pour un son de seulement 10 décibels.

Un nouvel écran de 24 pouces

L’écran est une dalle de 24 pouces avec une définition 4,5K et embarque une nouvelle webcam 1080p, qui sera sans nul doute parfaitement utile en ces temps de télétravail et de distanciation sociale. Le processeur M1 ajustera en temps réel la colorimétrie du flux vidéo, ce qui permet d’améliorer la qualité d’image. L’iMac embarque trois micros qu’Apple définit comme « les meilleurs jamais intégrés dans un Mac ». De plus, il intègre six haut-parleurs différents, trois à gauche et trois à droite, compatibles avec l’audio spatial et Dolby Atmos.

Source : Apple

Des performances boostées

Concernant les apports de la nouvelle puce M1, Apple signale que le nouvel iMac est 85 % plus performant dans les tâches nécessitant le processeur et deux fois plus rapide dans les tâches nécessitant le GPU. On va également retrouver 8 Go de RAM ainsi que 256 Go de stockage au format SSD.

Source : Apple

L’iMac M1 possède 4 ports USB-C (compatibles Thunderbolt) et un port magnétique propriétaire pour l’alimentation. La prise Ethernet se trouve maintenant sur le transformateur, c’est assez inédit. Selon Apple, cela permettra d’enlever un câble sur le bureau.

iMac M1 : prix et disponibilités

Pour accompagner l’iMac, Apple a également dévoilé de nouveaux claviers Magic Keyboard. Celui-ci intègre les emojis, mais également TouchID.

En plus des sept coloris proposés, vous aurez le choix entre 2 configurations. La première, proposée à 1299 dollars, intègre une puce M1 avec 7 cœurs de GPU et un Magic Keyboard. La seconde, à 1499 dollars, propose 8 cœurs de GPU et le nouveau Magic Keyboard compatible TouchID, mais également la connectique Ethernet. Les précommandes débutent dès le 30 avril. Les premières livraisons arrivent pour la fin du mois de mai.





