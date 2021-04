Apple AirTags : des balises Bluetooth pour retrouver vos objets du quotidien

Attendues depuis longtemps, les balises Bluetooth d’Apple ont vu le jour lors de la Keynote du 20 avril. En effet, la marque a enfin présenté ses AirTags, des traceurs Bluetooth pour retrouver facilement n’importe quel objet avec son iPhone.

« Perdez l’habitude de tout perdre », annonce Apple. Avec les AirTags, il est justement question de tout retrouver. Le dispositif prend la forme d’un capteur rond en acier inoxydable. Se connectant en Bluetooth LE, il dispose de la puce U1 (Ultrawide Band) que l’on trouve déjà dans l’iPhone 12 et dans l’Apple Watch Series 6, mais aussi de la technologie NFC et d’un haut-parleur pour émettre le son de l’alerte de recherche.

Le petit accessoire circulaire a pour vocation de s’accrocher à un trousseau de clés, se glisser dans un sac ou dans un portefeuille. Il apparaît ensuite dans l’application Localiser parmi vos appareils Apple géolocalisables et les produits de marques tierces compatibles avec le réseau Localiser.

En cas de perte de l’objet, il suffit d’activer le mode Perdu pour déclencher la recherche du réseau Localiser. Il est possible de faire sonner l’AirTag s’il est à proximité, et de paramétrer l’accessoire pour communiquer ses coordonnées à la personne qui trouverait un AirTag égaré. Apple insiste sur la protection de la vie privée : tout est systématiquement anonymisé et aucune donnée n’est conservée par Apple.

L’AirTag intègre une pile bouton standard qui peut être changée par l’utilisateur à tout moment. Son autonomie est supérieure à un an selon Apple. L’AirTag est résistant à l’eau (indice de protection IP67), ce qui permet donc de l’utiliser dans n’importe quelle situation.

Il sera possible de personnaliser son AirTag (gratuitement) avec un emoji et de lui associer une quantité d’accessoires pour l’attacher à tous les produits que vous souhaitez.





En effet, Apple compte bien vendre quelques accessoires avec les AirTags. Apple a ainsi déjà référencé une lanière à 35 € (ou 45 € en cuir) ainsi qu’un porte-clés en cuir à 39 €, ainsi qu’un porte-clés de Belkin à 13,95 € et une protection avec cordon à 13,95 €. Il y a également trois produits Hermès : un porte-clés à 349 €, un accessoire de bagage à 449 € et un accessoire de sac à 299 €.

Les balises seront disponibles en vente le 30 avril au prix de 35 euros l’unité ou 119 euros le pack de 4.

